« Nous devons nous demander où irait le pétrole », déclare le directeur des recherches du cabinet de conseils Horizon Advisors. « En fin de compte, ces projets existent toujours et si le pipeline Keystone XL ne va pas de l'avant et que Kinder Morgan connaît de nouveaux retards avec le projet Trans Mountrain, alors le pétrole sera acheminé par wagon, ce qui est beaucoup plus risqué que les pipelines », poursuit-il.

Les travaux de prolongement du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan ont été suspendus depuis que la Cour d'appel fédérale a annulé l'approbation du projet par Ottawa. Elle mentionne notamment des préoccupations environnementales et des consultations insuffisantes avec les groupes autochtones.

Fuites

Une décision qui satisfait Mike Priaro, un consultant en pétrole et gaz de plus de 25 ans d’expérience établi à Calgary.

Il y a de meilleures options. Mike Priaro, consultant en pétrole et gaz

De nombreux déversements d’hydrocarbures près de voies ferrées ont fait la une des médias ces dernières années, mais selon lui, le transport ferroviaire et par pipeline ne sont pas comparables.

« Les pipelines sont un moyen plus sûr d’acheminer le pétrole, mais les pipelines peuvent aussi présenter des fuites », dit-il en rappelant que des catastrophes telles que la marée noire d’Enbridge dans la rivière Kalamazoo étaient un bon exemple de mauvais fonctionnement du transport par pipeline. « Le seul avantage du rail est que les déversements ont tendance à être moins grands. »

En juin, ce train, transportant du pétrole brut en provenance de l'Alberta, a déraillé à environ 2 km au sud de Doon, en Iowa. Photo : Associated Press/Sioux County Sheriff's Office

Les représailles de Rachel Notley contre Ottawa

Mais les inquiétudes de Amin Asadollahi vont au-delà de la question de l’acheminement du pétrole vers les ports. L’expert en environnement craint l’impact qu’aura la mesure de rétorsion de la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, visant à retirer la province du plan national sur les changements climatiques pour protester contre la décision de la Cour fédérale. « Le Canada a besoin du leadership climatique de l'Alberta pour réaliser les avantages du plan climatique pancanadien », assure-t-il.

Sans l'Alberta, il n'y a pas de plan climatique pancanadien. Amin Asadollahi, directeur des recherches pour le cabinet de conseils Horizon Advisors

Une conséquence sur le plan fédéral mais également provincial, souligne le conseiller. Il estime que tout retard au projet d’expansion du pipeline Trans Mountain aidera le Parti conservateur à remporter les prochaines élections albertaines, « ce qui signifierait très probablement un démantèlement des politiques et des programmes environnementaux », dit-il.