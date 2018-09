Un texte de Jean-François Coulombe

William Fradette, 23 ans, et Thomas Gaudreault, 21 ans, représentent le Parti québécois dans Lac-Saint-Jean et Roberval, tandis qu'Alexandre Duguay, 21 ans, et Mathieu Huot, 22 ans, tentent de se faire élire sous la bannière libérale dans Jonquière et Lac-Saint-Jean.

Pour Mathieu Huot, la présence d'autant de jeunes candidats à cette élection dans la région envoie un message positif à la population.

On voit que les jeunes, ce n’est pas la patente qu'on imaginait qui reste dans le sous-sol de ses parents pis qui est juste désabusée complètement de la politique pis qui s'en fout un petit peu. On se rend vraiment compte en fait, c'est l'image la plus concrète qu'on peut avoir, que les jeunes sont intéressés par l'appareil politique, sont intéressés par les affaires publiques et sont intéressés par les gens autour d'eux autres , explique le jeune homme originaire de Saint-Félicien.

Les gens, ce qu'ils veulent, c'est la jeunesse, la relève et, ça, on l'entend beaucoup sur le terrain et je pense que ça va vraiment être un plus pour moi dans cette campagne-là. Thomas Gaudreault, candidat péquiste dans Roberval

Thomas Gaudreault a une tâche colossale : tenter de déloger le député sortant de Roberval... et premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

À l'échelle provinciale, c'est Québec solidaire qui présente le plus de candidats de moins de 25 ans avec 12. Le PLQ en compte huit et le PQ, cinq. Aucun candidat de moins de 25 ans ne porte les couleurs de la CAQ.

Au Québec, 25 candidats ont moins de 25 ans Photo : Radio-Canada

Alexandre Duguay affronte de son côté Sylvain Gaudreault, député péquiste de Jonquière depuis 2007. Pour le jeune candidat libéral, une feuille de route presque vierge peut représenter un avantage.

Ça va me permettre justement d'être plus libre, dans le sens que je n'ai pas un bagage d'engagements ou d'anciennes politiques ou d'anciennes prises de position qui pourraient être contradictoires ou me nuire , illustre cet étudiant en sciences politiques de l'Université Laval.

Dans Lac-Saint-Jean, deux des quatre principaux candidats ont moins de 25 ans, alors que les 18-35 ans représentent 22 % des électeurs de cette circonscription. Le candidat péquiste, William Fradette, insiste beaucoup sur cette réalité quand il rencontre de jeunes électeurs.