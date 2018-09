Depuis le 21 avril dernier, plus de 200 personnes, hommes comme femmes, ont participé à ses ateliers de mécanique offerts partout à travers la province. Lundi, Annie Barrette et son équipe de formatrices étaient à Rimouski pour une troisième fois.

J’ai mis une photo de moi sur Facebook en disant : "Toi, le mâle alpha, ce n’est pas parce qu’une fille a le capot ouvert qu’elle a besoin d’aide". Je me disais que tout le monde était capable de faire ça. J’ai eu quelque 400 commentaires! Plusieurs filles me disaient : "Moi je mets du lave-glace et c’est tout". Annie Barrette, fondatrice et propriétaire du Club mécanique des femmes

La première heure de l’atelier est axée sur la théorie. Les quatre heures suivantes sont consacrées à la pratique.

Une quinzaine de femmes ont participé à l'atelier offert par le Club mécanique des femmes à Rimouski. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

On fait une recette pour survolter notre voiture, on fait de la gynéco sous le capot [les enseignants en mécanique vont souvent se référer à l’anatomie humaine pour faire comprendre les différents principes], on apprend à changer un pneu, etc. , souligne Annie Barrette, qui est également électricienne, électromécanicienne et enseignante.

Le but, [...] c'est d'avoir un minimum de connaissances pour bien fonctionner mettons que je suis en Gaspésie ou peu importe, si je vois qu'il y a une lumière qui allume, je sais quoi faire avec ça , explique une participante.

Les ateliers seront présentés le 6 septembre à Sainte-Anne-des-Monts, le 8 septembre à Gaspé et le 9 septembre à Carleton-sur-mer.

Les participantes ont entre autres appris à changer un pneu. Photo : Radio-Canada/Marie-Josée Paquette-Comeau

Être la bougie d’allumage

Ces cours de mécanique ont été, pour certains, une véritable révélation. T’as des filles qui ont décidé de changer de carrière. C’est le petit plus qu’elles avaient besoin. Y’a des filles qui me disent : "Je suis plus en confiance juste de prendre la route". Les filles repartent avec plus de confiance en elles , raconte Annie Barrette.

Changement d'huile, réparation d'une crevaison et changement des essuie-glaces font partie de la formation. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Déboulonner les mythes

Selon Annie Barrette, il y a encore une disparité entre les hommes et les femmes quant au traitement qui leur est réservé dans les garages.

On rentre au garage avec son chum et souvent le mécano explique à ton chum. Même si c’est ta voiture, [même si] c’est toi qui va payer, ce sont des choses qui arrivent encore aujourd’hui. Annie Barrette, fondatrice et propriétaire du Club mécanique des femmes

Les formatrices soutiennent que de tels ateliers permettent aux participants d’économiser des milliers de dollars en évitant de retourner sans cesse au garage.

D'après une entrevue à l'émission Info-Réveil et les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau