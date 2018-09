Un texte de Gabriel Garon

Les électeurs sont plutôt divisés quant au dossier de la privatisation en santé. À la question Quelle place le secteur privé devrait-il avoir dans le système de santé? , près d'un électeur sur quatre a répondu ni plus ni moins .

Autant de répondants croient que le secteur privé devrait prendre beaucoup moins de place que de répondants qui pensent qu'il devrait prendre un peu plus de place dans le système de santé du Nouveau-Brunswick.

En additionnant les réponses, 39 % des électeurs pensent que le secteur privé devrait prendre moins de place, contre 32 % qui pensent qu'il devrait prendre plus de place.

Accès à l'avortement

À la question Combien d'efforts le gouvernement provincial devrait−il faire afin d'assurer l'accès à des services d'avortement à travers le Nouveau-Brunswick? , une forte majorité a répondu beaucoup plus ou un peu plus . Ensemble, ces deux choix de réponses cumulent 57 % des voix, alors que le quart des utilisateurs croit que le gouvernement devrait en faire ni plus ni moins.

Les jeunes de 18 à 34 ans et les femmes sont les plus catégoriques sur la question. Presque la moitié des femmes, soit 42 % des répondantes, souhaitent que le gouvernement fasse plus d'efforts pour assurer l'accès à l'avortement dans la province. Chez les jeunes de 18 à 34 ans, 47 % des répondants prennent la même position.

Les informations présentées reposent sur les réponses de 6547 répondants ayant participé à la Boussole électorale du 24 août au 31 août 2018. Ces données ont été pondérées avec les données du dernier recensement de Statistique Canada.