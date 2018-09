« Nous vivons un cataclysme planétaire », rappellent les signataires de la lettre publiée par le journal Le Monde. Ils évoquent notamment les changements climatiques et la réduction de la biodiversité à l'échelle de la planète.

« Il est trop tard pour que rien ne se soit passé : l'effondrement est en cours », soulignent des artistes, des journalistes, des écrivains et des photographes. « Mais il n'est pas trop tard pour éviter le pire ».

Quelques jours après la démission de Nicolas Hulot, nous lançons cet appel : face au plus grand défi de l’histoire de l’humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et immédiatement. Il est temps d’être sérieux.

Nous vivons un cataclysme planétaire. Réchauffement climatique, diminution drastique des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l’eau et de l’air, déforestation rapide : tous les indicateurs sont alarmants. Au rythme actuel, dans quelques décennies, il ne restera presque plus rien. Les humains et la plupart des espèces vivantes sont en situation critique.