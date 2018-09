Il a pris la décision de prendre sa retraite au terme de la prochaine saison, après cinq ans dans le hockey professionnel en Europe.

« La dernière saison, on ne la voit jamais vraiment arriver. Quand j'ai commencé junior majeur à 17 ans, j'étais loin de me douter que je jouerais encore au hockey 12 ans plus tard », lance Jalbert, depuis le sud-ouest de la France où il demeure depuis l'an dernier.

Dominic Jalbert dans l'uniforme des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa Photo : Facebook - Dominic Jalbert

Anglet, située tout près de Biarritz, à un jet de pierre de l'Espagne, offre une qualité de vie exceptionnelle. Le défenseur a été charmé et a décidé de se joindre à l'équipe l'an dernier. « C'est une ville de fou ! L'aréna est directement sur la plage. Des fois, certains joueurs vont surfer après l'entraînement, en après-midi. C'est un rythme de vie extraordinaire », raconte le joueur, qui a joué les 4 dernières saisons dans l'Hexagone.

L'Hormadi d'Anglet, qui s'alignait auparavant en division 1, à attirer plusieurs joueurs de talent avec l'objectif de monter dans la Ligue française la plus élevée. Le pari a été réussi alors que la formation a remporté le Championnat et jouera cette année dans la ligue des grands avec les Brûleurs de loup de Grenoble et les Dragons de Rouen notamment.

Le défenseur Dominic Jalbert célèbre sa victoire avec l'Hormadie, en division 1 de France l'an dernier, avec son frère Photo : Facebook - Dominic Jalbert

Bien entendu, la pression ne sera pas la même cette saison. « Les attentes vont être différentes parce qu'on a été promu. On a pas le budget de Grenoble, de Rouen ou d'autres. Ce qu'on veut faire, c'est se battre pour une place en séries et surprendre les grosses écuries. On est les sous-estimés et c'est un challenge très différent de l'an dernier alors qu'on était largement favoris », explique Jalbert, très motivé par ce nouveau défi.

Malgré tout, le sympathique hockeyeur a décidé d'accrocher ses patins au terme de cette saison. Il souhaite revenir en Outaouais et commencer sa carrière professionnelle.

Les études avant tout, une carrière qui mène partout

Dominic Jalbert a commencé sa carrière avec les Saguenéens de Chicoutimi, en 2006, alors qu'il n'avait pas été repêché dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

« Je n'avais même pas fait l'équipe avec l'Intrépide dans le midget AAA. Je n'ai pas été repêché dans la LHJMQ ou le Junior AAA. Tout ce que j'ai eu c'est une invitation des Saguenéens. Ça ne m'a pas empêché de connaître une belle carrière. »

Le défenseur Dominic Jalbert, en compagnie de l'entraîneur Richard Martel, lorsqu'il s'alignait avec les Saguenéens de Chicoutimi Photo : Facebook - Dominic Jalbert

Le Gatinois a misé sur ses études et s'est ensuite aligné avec les Gee Gees de l'Université d'Ottawa. Plus tard, le hockey l'a amené partout sur la planète.

Il a porté les couleurs d'équipes dans la East Coast League, dans la Ligue nord-américaine, en France... et même en Australie ! Il a joué une saison estivale avec les Bears de Sydney, dans la Ligue australienne de hockey.

« C'était une expérience incroyable! J'ai visité des endroits que j'aurais jamais cru visiter. L'Australie a été une des plus belles expériences de ma vie. C'est un pays qu'on associe pas nécessairement avec le hockey et pourtant la passion des intervenants, là bas, c'était exceptionnel ! Les gens étaient passionnés. Je trouvais cela beau de voir cette passion là dans un pays où le hockey est même pas dans le top-10 des sports les plus suivis », se souvient Jalbert, avec un réel plaisir.

Dominic Jalbert, dans l'uniforme des Bears de Sydney, dans la Ligue de hockey d'Australie Photo : Peter Podlaha - AIHL

Alors que tous les joueurs de hockey canadiens rêvent de la Ligue nationale, Jalbert n'a aucun regret d'avoir mis l'accent sur ses études en premier lieu. « Je souhaiterais mon parcours à n'importe quel joueur de hockey! C'est beau la Ligue nationale, mais il faut faire tellement de sacrifices pour y arriver et plusieurs ne réussissent pas. Les joueurs qui sont dans la Ligue nationale, je leur lève mon chapeau », raconte Jalbert, avec une pointe d'admiration dans la voix.

Le joueur regarde son parcours de joueur professionnel de cinq ans en Europe et se dit qu'il n'aurait pas pu demander mieux. « Je vais bientôt retourner chez moi avec une éducation. Ce sera pas difficile pour moi de me trouver un emploi. C'est pas à 30 ans qu'on a le goût de retourner à l'école », dit-il, convaincant.

Le défenseur Dominic Jalbert, alors avec les Brûleurs de Loups de Grenoble Photo : Facebook - Dominic Jalbert

Le défenseur est un ambassadeur de premier plan pour la conciliation sports-études. Selon lui, les jeunes n'ont plus aucune excuse pour bouder l'école de nos jours. Il cite en exemple les programmes sport-études et même la LHJMQ où celui lui « c'est possible de bien réussir ses études si on veut mettre les efforts ».

À son retour au Canada, Jalbert aimerait redonner au hockey et amorcer une carrière d'entraîneur. Peut-être le verrons-nous un jour derrière le banc des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ ?