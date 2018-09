Six étudiants du Collège d'Alma sont au coeur de démarches pour parrainer un réfugié dès l'automne 2019. Avec leur aide, il pourra étudier et vivre à Alma pendant un an... au moins. C'est que le comité espère bien qu'il fasse partie des huit étudiants sur dix qui s'établissent dans leur région d'accueil.