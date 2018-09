Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Selon le co-fondateur du parc linéaire et maire de Dégelis, Normand Morin, les travaux commenceront dès que la saison touristique tirera à sa fin.

Cette section n'avait pas été rénovée. Les travaux commenceront en 2018 et se termineront au printemps 2019, avant l'arrivée des usagers. Normand Morin, co-fondateur du parc linéaire et maire de Dégelis

Par ailleurs, Normand Morin précise que la plus grosse partie des travaux se feront après la saison hivernale. Ce dernier admet que plusieurs usagers ont signifié au parc linéaire qu'il était temps de refaire le tronçon. C'est le temps de faire des travaux majeurs. La piste cyclable a plus de 20 ans , rappelle M. Morin.