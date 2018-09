De passage à l’Hôpital de Moncton, lundi après-midi, M. Higgs a pris l’engagement de former et de maintenir en poste plus d’infirmières, en travaillant avec leur syndicat, les deux réseaux de santé et les universités.

Il veut éliminer les obstacles à l'accréditation des infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick, notamment en assurant une procédure d'examen équitable et professionnelle pour tous les étudiants en sciences infirmières du Nouveau-Brunswick , peut-on lire dans le communiqué de son parti.

Le chef progressiste-conservateur, Blaine Higgs, veut réduire de moitié le temps d'attente des Néo-Brunswickois pour certaines chirurgies. Photo : Radio-Canada/Guy R. LeBlanc

En conférence de presse, Blaine Higgs explique qu’il veut discuter avec les intervenants pour déterminer le problème. Si la traduction de l’examen est le problème ou s’il faut un nouvel examen, ça ne devrait pas être un processus difficile , dit-il.

L'examen NCLEX d'accréditation des infirmières au Nouveau-Brunswick est controversé en raison du taux d'échec élevé chez les francophones. La commissaire aux langues officielles a mené une enquête et conclu que l'examen défavorise nettement les candidats francophones. Deux poursuites ont ensuite été lancées, l'une par des organismes acadiens contre l'examen NCLEX, l'autre par l'Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick contre le rapport de la commissaire aux langues officielles.

Blaine Higgs a aussi pris l’engagement de réduire de moitié le temps d’attente pour les remplacements de la hanche, les arthroplasties du genou et les chirurgies gynécologiques. Le temps d'attente pour un remplacement de la hanche ou du genou est particulièrement long en Atlantique.

Le chef progressiste-conservateur veut également recruter plus de médecins, notamment en éliminant le système de numéros de facturation, qu’il juge désuet.

Le chef libéral, Brian Gallant, a aussi promis, vendredi dernier, d’améliorer le recrutement de médecins, mais sans renoncer aux numéros de facturation. C’est selon lui un moyen d’assurer la présence de médecins en milieu rural.

Brian Gallant veut moderniser les lois du travail

Le chef du Parti libéral, Brian Gallant, promet de mener un exercice de modernisation des lois touchant au travail pour que les travailleurs du Nouveau-Brunswick aient au moins la même protection que les autres au pays.

Une meilleure protection pour les travailleurs au Nouveau-Brunswick mènera à une économie plus équitable, selon Brian Gallant. Photo : Radio-Canada

De passage à Saint-Jean, lundi matin, M. Gallant a promis de consulter des intervenants du milieu syndical pour atteindre ce but.

Avec les discussions qui vont avoir lieu pour moderniser ces lois, j’ai bien hâte d’entendre leurs préoccupations, leurs idées, leurs suggestions de comment on peut améliorer ces lois pour renforcer notre économie et la rendre plus équitable , a déclaré Brian Gallant.

Les lois en question sont les suivantes :

Loi sur les normes d’emploi;

Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;

Loi sur les relations industrielles;

Loi relative aux relations de travail dans les services publics;

Loi sur la fonction publique.

Quant à des exemples de changements que l’on pourrait voir ces prochaines années, le chef libéral a fait allusion aux réalisations de son gouvernement sortant.