Un texte de Lise Millette

La question du libre-échange, il ne faut pas baisser les bras. C'est tellement stratégique et on travaille beaucoup avec le fédéral là-dessus. Le Québec va se tenir et on sera toujours là pour nos agriculteurs. En matière de gestion de l'offre, que ce soit dans le lait ou les oeufs, c'est essentiel, c'est de l'occupation du territoire , estime-t-il.

Le Canada est dans un bras de fer avec les États-Unis et le Mexique, alors qu'une nouvelle échéance a été accordée pour s'entendre sur les termes de l'accord.

Ça fait partie de nos valeurs, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs cet été qui étaient satisfaits de ce que nous pouvons mettre de l'avant , a ajouté Luc Blanchette.

Outre l'ALENA, le député sortant affirme que les impacts des bouleversements climatiques représentent aussi des défis pour l'agriculture.