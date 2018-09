Un texte de François Messier

Près de 1 million de personnes profiteraient de cette augmentation du salaire minimum, qui serait par la suite indexé annuellement au coût de la vie, ont précisé lundi les porte-parole de QS, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, lors d'une conférence de presse tenue à Gatineau.

Le fonds de transition de 100 millions de dollars par année annoncé par QS vise à « adoucir » cette transition pour les petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises agricoles et des organismes à but non lucratif « qui ont moins de marge de manœuvre ».

Une enveloppe de 60 millions de dollars sera mise à la disposition pour les PME qui pourront démontrer que l'augmentation les a mises dans un « potentiel de difficulté », a indiqué Mme Massé. L'argent leur serait versé sous forme de subventions.

Une somme de 30 millions par année sera en outre utilisée pour « compenser » les groupes communautaires pour cette hausse, et une autre de 10 millions sera destinée aux agriculteurs « les plus vulnérables » à la concurrence internationale.

Avec la hausse promise, les travailleurs au salaire minimum auraient « 5500 $ de plus dans [leur] portefeuille au bout de l'année ». Ils pourraient conséquemment injecter entre 2,2 et 3,4 milliards dans l'économie québécoise, et permettre au fisc d'obtenir 830 millions de plus.

Ces gens-là nous rendent service au quotidien. Ils nous servent au dépanneur du coin, nous nourrissent au restaurant ou en récoltant ce qu’on a acheté à l’épicerie, nous permettent de payer nos denrées à l’épicerie, prennent soin de nos aînés dans les CHSLD ou les résidences privées. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

« Ils sont partout. En fait, elles sont partout, parce que ce sont essentiellement des femmes qui sont au salaire minimum », a précisé la co-porte-parole de Québec solidaire.

Mme Massé a aussi profité de cette annonce, faite le jour de la fête du Travail, pour fustiger les milliardaires comme Alain Bouchard (Couche-Tard), Larry Rossy (Rossy, Dollarama) ou Aldo Bensadoun (Aldo), qui « ont fait leur fortune sur le dos d'employés mal payés ».

Prévenir un exode de main-d'oeuvre

L'autre co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a pour sa part plaidé que l'exemple de l'Ontario milite en faveur de l'approche défendue par le parti. Dans la province voisine, le salaire minimum est actuellement de 14 $, et passera à 15 $ le 1er janvier prochain.

Quand le gouvernement ontarien a annoncé ses plans, beaucoup de gens ont annoncé une catastrophe économique. On a dit : "ça va être épouvantable, il va y avoir des pertes d’emplois". […] Bien aujourd’hui, l’apocalypse économique que prédisaient certains n’a pas eu lieu. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS

« Dans une économie comparable à la nôtre, on a augmenté rapidement le salaire minimum et pourtant, aujourd’hui, en Ontario, le taux de chômage a baissé, le nombre d’heures travaillées a augmenté, il n’y a pas eu d’impact sur l’inflation, et même la hausse des prix en Ontario a été inférieure à la hausse des prix dans le reste du Canada », a-t-il ajouté.

Selon M. Nadeau-Dubois, cette situation risque d'aggraver la pénurie de main-d'oeuvre que connaît actuellement le Québec. « Ici, en Outaouais, beaucoup de gens sont en train de se poser la question : "pourquoi je travaillerais ici à 12 $ heure, si je peux aller travailler là-bas à 14 $, et bientôt, à 15 $ heure?" », a-t-il illustré.

Il a aussi dit croire que l'augmentation du salaire minimum aura un effet d'entraînement sur le reste de l'économie, puisque ceux qui en profiteront vont réinjecter ces sommes dans l'économie, et notamment dans des commerces de proximité.

« Ça a un effet direct pour dynamiser l’économie locale, ça augmente le pouvoir d’achat et, rapidement, donc, les PME elles-mêmes, les commerces de détail eux-mêmes vont voir leurs affaires s’améliorer par la hausse de la consommation des gens au bas de l’échelle », a-t-il prophétisé.

Selon lui, la hausse du salaire minimum va aussi exercer « une pression à la hausse sur l'ensemble des salaires ».

Plus rapide que le PQ

Le Parti québécois a aussi promis lundi d'augmenter le salaire minimum à 15 $/heure, mais de façon progressive au cours d'un premier mandat. Son chef Jean-François Lisée a soutenu qu'aller aussi vite que le propose QS causerait un « choc économique trop dur pour les PME, pour les agriculteurs, pour les organisations communautaires » et créerait du chômage.

« Je pense que le PQ n’est pas assez branché sur les gens qui aujourd'hui sont à 12 $/h », a rétorqué Mme Massé. « Quand tu travailles au dépanneur, quand tu es caissière dans une grande surface, quand tu fais le service au restaurant, quand tu es plongeur au restaurant, ce 15 $/heure, tu en as besoin maintenant. »

Elle a critiqué plus durement les chefs du Parti libéral et de la Coalition avenir Québec, Philippe Couillard et François Legault, qui défendent une « économie basée sur le cheap labour » [main-d'oeuvre bon marché]. S'ils « connaissaient un peu mieux » ou « fréquentaient un peu plus » les travailleurs actuellement payés au salaire minimum, ils « ne diraient pas qu'ils méritent rien que 12 $/heure », a-t-elle fait valoir.