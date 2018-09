De passage à Gatineau, lundi, les porte-parole de QS ont dévoilé le plan du parti pour porter le salaire minimum à 15 $ l'heure dès l'année prochaine, le 1er mai 2019.

QS irait donc plus rapidement que le Parti québécois, qui a promis lundi de réaliser cette hausse de façon progressive et lors d'un premier mandat.

Québec solidaire voudrait toutefois épauler dans cette transition les petites et moyennes entreprises, les entreprises agricoles vulnérables, ainsi que les organismes à but non lucratif « qui ont moins de marge de manœuvre ».

En tout, 100 millions de dollars seraient versés chaque année à ces secteurs, pendant 5 ans.

Le parti de gauche estime que la hausse du salaire minimum entraînera des retombées économiques de 2,2 à 3,4 milliards de dollars. Selon ses calculs, l'État québécois recevrait également 830 millions de dollars additionnels en impôts.

Québec solidaire souligne que la récente augmentation du salaire minimum en Ontario s'est déroulée « sans heurts ».

« Quand on augmente le pouvoir d'achat des gens, ils dépensent cet argent-là autour d'eux. Rapidement, la hausse du salaire minimum va stimuler l'économie locale », a déclaré dans un communiqué le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois.