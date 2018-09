Trouver son chemin dans les rues torontoises deviendra plus facile avec le déploiement hors du centre-ville du réseau de nouveaux panneaux d'orientation.

Les enseignes seront installées à l'intersection des rues achalandées et des stations de transport en commun un peu partout dans la ville.

Le chef de projet du département des transports de la Ville de Toronto, Chris Ronson, se trouve près du « panneau étroit » à l'angle des rues King et Tecumseth. Photo : Radio-Canada/James Morrison

Les affiches présentent des cartes et des informations sur le secteur telles que des noms des quartiers, des commerces à proximité et des faits historiques.

Il est vraiment difficile de sillonner les rues d'une ville comme celle-ci. Donc, si nous pouvons aider les gens à s’orienter, à trouver les destinations et les communautés qu’ils cherchent en les aidant à retrouver leur chemin, nous considérerons ce projet comme étant un succès. Chris Ronson, chargé de projet de la Ville de Toronto

Selon Chris Ronson, les panneaux seront placés à des endroits clés où les piétons décident de l'itinéraire à suivre pour se rendre à une destination.

Je suis certain que nous avons tous été dans une situation où nous sortions d'une station de métro et ne savions pas s'il fallait tourner à gauche ou à droite, ajoute M. Ronson. Lorsque vous sortez de la station, des panneaux comme celui-ci aident vraiment les gens à s’orienter et à trouver leur chemin.

Une variété de panneaux de différents formats seront installés dans le cadre du projet dont des « panneaux muraux » sur des bâtiments et des arrêts de transport.

Les grands panneaux sont situés « aux points d’arrivée et aux points de décision » un peu partout dans la ville, tandis que les panneaux étroits sont installés dans les couloirs piétonniers. Photo : Ville de Toronto

Les panneaux multidirectionnels se trouvent dans les endroits où les trottoirs sont étroits. Les cartes murales se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments tels que les stations de métro, les stationnements intérieurs et les bibliothèques. Photo : Ville de Toronto

Des centaines de panneaux à installer

Selon Chris Ronson, environ 40 des panneaux sont déjà installés.

La Ville de Toronto avait mené à terme un projet pilote en 2015 avec 21 panneaux dans le secteur de la gare Union, de l’hôtel de ville, du quartier du divertissement et du marché St-Laurent.

Le projet a été considéré comme étant un succès et la municipalité l'étend maintenant à l’ensemble de la ville.

Plus de 100 panneaux seront installés cette année dans le quartier de High Park, sur la rue King Ouest, dans le parc de l'Exposition nationale, dans le quartier du divertissement et à Queen's Park.

Jusqu'à 200 autres affiches seront installées en 2019, alors que le projet s'étendra le long de la rue Yonge ainsi qu'à North York et à Scarborough.

Réactions

Grant Humes, directeur général de l'association des commerçants du quartier financier de Toronto (Toronto Financial District Business Improvement Area), où plus de la moitié des panneaux du projet pilote sont actuellement installés, salue l'initiative et a identifié plusieurs autres intersections qui pourraient avoir besoin de panneaux.

Les touristes britanniques Joanne Adams et Christine Dunn, en visite à Toronto, trouvent les panneaux très clairs .

C'est vraiment utile. (...) Il est assez facile de savoir où vous êtes et dans quelle direction vous rendre. Christine Dunn, touriste britannique

Plus que des panneaux

Le projet TO360 est beaucoup plus qu’une collection de panneaux , dit Chris Ronson.

L'initiative comprend aussi des cartes touristiques imprimées et virtuelles, comme une nouvelle carte des visiteurs de Toronto et une application numérique.

Selon M. Ronson, par l'entremise de partenariats avec diverses organisations de la ville, les gens commenceront à voir les mêmes cartes installées dans les stations de partage de vélos, de Metrolinx et, éventuellement, de la Commission de transport de Toronto (CTT).

Environ 3,8 millions des 11,8 millions promis pour le projet ont été investis jusqu'à maintenant, selon le porte-parole municipal Eric Holmes.