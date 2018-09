Un texte de Bernard Barbeau

François Legault a présenté son nouveau candidat vedette, lundi, à La Prairie, dans la circonscription montérégienne du même nom, où la CAQ est très en avance, selon les sondages.

Christian Dubé s’est engagé « solennellement » à aller jusqu’au bout de son mandat, peu importe que la CAQ forme le prochain gouvernement ou non.