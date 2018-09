Après trois ans d'efforts, le champ abandonné est devenu un parc-jardin. Une centaine de personnes, presque le quart de toute la population, ont participé à l'événement.

Ça prend cela dans les villages pour que les gens se sentent responsables. Solange Ouellet, ex-résidente de Saint-Simon

« Les gens ont parrainé des arbres, des aménagements, des bancs, des bacs [... ] Des gens ont donné du temps de tracteurs, des gens sont venus planter des végétaux. C'était vraiment un projet communautaire. On voulait quelque chose pour dynamiser notre village. On a des jeunes de 5 ans qui sont venus jardiner, des personnes plus âgées, jusqu'à 97 ans, je crois. » explique Mélanie Marier, comité d'embellissement La Brigade verte de Saint-Simon.

Le maire de Saint-Simon, Wilfrid Lepage, est particulièrement fier que le projet ait été mené par de nouvelles résidentes venues d'ailleurs : « On est contents, vous ne savez pas comment. »

Quand on arrive d'ailleurs, on voit comment la région est belle. Parfois, les gens ne réalisent pas quel cadeau ils ont de vivre dans un tel endroit. Michelle Labrecque, comité d'embellissement La Brigade verte de Saint-Simon

L'initiative a attiré politiciens et autres candidats à l'élection. D’une même voix, ils ont salué les efforts déployés et ceux à venir.

Le député sortant et candidat libéral dans Rivière-du-Loup–Témiscouata Jean D'Amour, accompagné d'une bénévole Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Première initiative d'une longue série

« On travaille aussi à l'embellissement de la municipalité, la cour d'école, le cimetière, les commerces. » rappelle Michelle Labrecque.

C'est ce qu'ils essaient de faire, de créer un certain avenir parce qu'on parlait de dévitalisation. Gérard Ouellet, résident de Saint-Simon

Et quand les récoltes seront suffisantes, les initiatrices projettent d’approvisionner la banque alimentaire locale.

D’après le reportage de Denis Leduc