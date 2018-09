Un texte de Romain Schué

D’ici 2020, les régions québécoises seront « 100 % branchées », promet le chef libéral Philippe Couillard.

Environ 10 % de la population vivant dans des zones plus éloignées ou à faible densité n’aurait pas accès à ce jour à Internet haute vitesse, selon le PLQ.

« En 2018, nous ne pouvons plus accepter que des Québécoises et des Québécois ayant choisi de vivre dans une région rurale ne puissent avoir accès à Internet haute vitesse et à un réseau de téléphonie cellulaire efficace », a expliqué lundi le chef libéral, aux Îles-de-la-Madeleine.

Dans les deux prochaines années, l’entièreté des citoyens pourra bénéficier d’Internet à haut débit (50 Mb/s en téléchargement) et 90 % de la population profitera du très haut débit (100 Mb/s en téléchargement et 20 Mb/s en téléversement), précise le PLQ.

Ce délai tranche légèrement avec celui de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a annoncé vendredi vouloir investir 400 millions pour offrir un tel accès avant 2022.

Nouvel investissement de 200 millions

Pour y arriver, le PLQ ajouterait 200 millions de dollars supplémentaires aux près de 300 millions déjà annoncés par le dernier gouvernement libéral en novembre 2017.

Un ministre des Régions et de la Vitalité du territoire, affecté au développement de ces infrastructures numériques, serait aussi nommé, a indiqué le chef libéral.

Consensus des partis

Rendre Internet et la téléphonie accessibles à tous fait consensus dans cette campagne électorale.

En plus du PLQ et de la CAQ, le Parti québécois s’est déjà engagé lui aussi à garantir un haut débit dans toute la province. Aucune annonce n’a cependant été faite pour le moment par le chef péquiste Jean-François Lisée durant cette campagne.

Pour sa part, Québec solidaire a dévoilé dimanche son intention de créer un réseau public de fibre optique, afin de garantir des prix moins élevés.

L’accessibilité à Internet et à un réseau de téléphonie cellulaire dans tout le Québec a fait l’objet de nombreuses promesses depuis plusieurs années.

En 2003 déjà, le chef libéral Jean Charest, qui venait d’être élu premier ministre, avait tenu un tel engagement.

« Avant la fin de ce mandat [2007], des connexions Internet haute vitesse seront disponibles dans toutes les régions du Québec. […] avoir accès à Internet haute vitesse, c’est aussi important aujourd’hui, en 2003, que jadis l’accès à l’hydroélectricité l’a été ou l’accès au téléphone », avait-il déclaré dans son discours d’ouverture.