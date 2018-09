La recherche d’un successeur pour le Canadien en poste depuis 2013 n’est pas facile.

Kamal Ahmed, rédacteur économique de la BBC, soutient que trouver un nouveau gouverneur maintenant, en plein cœur des négociations du Brexit, est une préoccupation pour le Trésor.

À son entrée en fonction, en 2013, Mike Carney avait convenu de rester en poste pendant cinq ans, alors que le mandat du gouverneur de la BoE peut durer jusqu’à huit ans.

À l’automne 2016, le gouverneur avait accepté de prolonger de six mois son mandat, jusqu’en juin 2019, soit après que la Grande-Bretagne aura quitté l’Union européenne (UE).

Aucune nouvelle entente n’a encore été conclue avec Mark Carney, selon Kamal Ahmed, et s’il y a entente, la prolongation pourrait être pour moins d’un an.

Plus tôt lundi, le Financial Times rapportait que des sources près du gouverneur avaient indiqué que Mark Carney serait prêt à rester en poste plus longtemps que ce qui avait été initialement entendu.

Un porte-parole de la première ministre Theresa May a affirmé lundi que M. Carney avait prévu partir l’an prochain et que le plan n’avait pas changé.

La Banque d’Angleterre n’a pas commenté les informations de BBC et du Financial Times.

Mark Carney sera interrogé sur ses intentions mardi par des députés britanniques, lors de sa comparution devant le comité du Trésor.