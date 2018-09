Un texte de Laurence Royer avec les informations de Katy Larouche

Jacob a bientôt quatre ans. Contrairement aux enfants de son âge, il a encore besoin de ses parents pour se déplacer, pour s'habiller et pour manger. Les médecins ne savent pas encore précisément ce qui ralentit ainsi son développement.

Depuis la naissance de Jacob, sa famille multiplie les séjours à l’extérieur de la Côte-Nord pour lui procurer des soins et tenter d’obtenir un diagnostic.

La mère de Jacob, Vanessa Lavoie, indique que la famille a dû se rendre 17 fois à Québec en une seule année.

On doit toujours se déplacer, peu importe ce dont Jacob a besoin. Que ce soit les soins, l'alimentation ou les soins personnels, il faut se déplacer, toujours. Vanessa Lavoie

Par ailleurs, en l'absence d'un service de garde adapté à Sept-Îles, Vanessa Lavoie a dû quitter son emploi pour s’occuper de son fils.

Malgré son retard de développement, Jacob n'est pas considéré comme un enfant handicapé par Québec. La famille dispose d’une aide financière de 2500$ par année, ce qui est largement insuffisant selon Vanessa Lavoie.

Il faut payer toutes les fois [qu’on se rend à Québec] de nos poches. L'essence, les repas, l'épicerie pour Jacob rendu là-bas. Vanessa Lavoie

Obtenir une voiture adaptée aux besoins de Jacob est également très compliqué, affirme Vanessa Lavoie. Sur la Côte-Nord, la demande pour ce service n’est pas assez élevée pour qu’un évaluateur vienne régulièrement pour déterminer les besoins de ceux qui réclament un véhicule adapté. La famille ne peut pas non plus en faire la demande à Québec. Si on veut aller à Québec pour ce service-là, dit-elle. Ils ne paient pas parce que c'est un service qui est offert en région, mais s'ils ne sont pas capables d'offrir le service.

Le père de Jacob, Mathieu Blais, plaide aussi pour une diminution de la bureaucratie liée aux demandes de financement. Il souhaite avoir davantage de temps à consacrer aux soins de Jacob.

Déjà que c'est un contrat avoir un enfant différent à s'occuper, mais là il faut qu'on "deal" avec le gouvernement pour les papiers. Ça vient tellement pesant. Mathieu Blais

Les parents de Jacob, Mathieu Blais et Vanessa Lavoie Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Mesures concrètes demandées

Johanne Audet, du Regroupement des aidants naturels du Québec, considère que les familles comme celle de Vanessa Lavoie devraient être mieux supportées par Québec. Elle croit qu' il faut installer, proposer des services, des allocations, des choses qui vont vraiment faire la différence plutôt que les quelques crédits d'impôt et des services à la pièce qui sont offerts actuellement .

En période électorale, Johanne Audet souhaite que les partis proposent des mesures concrètes pour aider des familles comme celle de Jacob.