Il ne faut que 4 secondes à certains concurrents pour parcourir les 65 mètres de la piste de terre de la course Mudrooters, à Springton.

Adrien Jean Comeau, pilote de la Nouvelle-Écosse, participe à des courses du genre depuis près de 10 ans.

C'est mon oncle qui a commencé. Je l'ai suivi. Je suis monté et j'ai embarqué dans le véhicule, puis j'aimais cela. J'aime la vitesse et j'aime les 4 par 4, et là, j'ai acheté mon truck , explique M. Comeau.

La poussée d’adrénaline ressentie lors de la course est très motivante, explique Adrien Jean Comeau. Photo : Radio-Canada

Ils étaient une soixantaine de concurrents, dimanche, pour l'unique course de la saison de tous-terrains disputée à l'extérieur de la Nouvelle-Écosse.

Adrien Jean Comeau dit que c’est sa piste préférée et que beaucoup d’autres pilotes partagent son avis. Il précise qu’il y a très peu de pierres dans la terre de la piste. C'est parfait , souligne-t-il.

Pour faire bonne figure dans les diverses épreuves au programme, la passion ne suffit pas, l'argent est aussi nécessaire pour construire ces machines de courses.

Tu peux compter au moins 75 000 $ pour faire un camion comme celui-ci , indique M. Comeau.

Des véhicules équipés d’un moteur de 650 chevaux peuvent atteindre 80 km/h très rapidement.

Il n’est pas question d'avoir peur, dans le cas d’Adrien Jean Comeau. J'aime les deux. J'aime la vitesse. J'aime les [sauts]. J'aime tout , dit-il.

Et à l'intérieur du véhicule, la sensation de vitesse est immédiate. Secoué de tous les côtés, chaque pilote tente de réaliser le meilleur temps en poussant sa machine à la limite. Celle de M. Comeau a d’ailleurs perdu une roue au milieu du parcours.

Adrien Jean Comeau a été immobilisé par une panne en pleine course. Photo : Radio-Canada

Même si cette fin de semaine ne s'est pas terminée comme prévu et qu'elle lui coûtera quelques milliers de dollars en réparations, il garde le sourire. Il sait que dans 15 jours il participera à une autre course.

D’après un reportage de Julien Lecacheur