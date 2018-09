Lara MacPherson, une étudiante d’Ottawa inscrite au Collège des arts et du design de la Nouvelle-Écosse, a difficilement trouvé un appartement. Elle explique qu’elle consultait des sites Internet et notait ceux qui lui semblaient intéressants, mais une heure plus tard ils étaient déjà pris.

D’autres, comme Sven Ambrose, étudiant à l’Université Saint Mary’s, ne sont pas entièrement satisfaits. Vous devez choisir parmi ceux qui restent. C’est parfois très difficile, surtout si vous attendez au dernier moment. Les appartements et leur loyer ne sont pas très bons , explique-t-il.

Plus de résidents, moins d’appartements

Trouver un logement à Halifax est de plus en plus difficile, surtout pour les gens dont les moyens financiers sont limités.

Le taux d’inoccupation des logements est à son plus bas depuis 2003, souligne l’économiste Katelyn MacLeod, de la Société canadienne d’hypothèque et de logement. Malgré la vigueur de la construction d’appartements, précise-t-elle, le taux d’inoccupation en 2017 a diminué à 2,3 %.

Les données de 2018 seront publiées en novembre. Entre-temps, Katelyn MacLeod ajoute que le nombre de gens qui déménagent à Halifax augmente, ce qui entraîne à la hausse la demande pour du logement.

Quant aux nouveaux appartements construits pour répondre à la demande, dit-elle, ils ne sont pas tous à la portée des étudiants.

Des milliers d'étudiants inscrits à l'université ou au collège à Halifax cherchent un appartement durant les jours précédant la rentrée. Photo : CBC/Marina von Stackelberg

L’étudiante Lara MacPherson est heureuse d’avoir pu en trouver un avant la rentrée. Il n’y avait pas beaucoup de choix , dit-elle.

D’après un reportage de Marina von Stackelberg