L'équipe ottavienne tient un match commémoratif des Expos de Montréal, dont le club-école jouait auparavant dans le stade des Champions.

Les joueurs affronteront les Boulders de Rockland lors de ce match, le dernier de la saison des Champions d’Ottawa.

Depuis que les Champions sont membres de la ligue indépendante Can-Am, qui n’est pas affiliée à la Ligue majeure de baseball, l’équipe peut se permettre d'être flexible avec ses joueurs pendant la saison régulière.

On peut faire des choses avec notre liste d’équipe qu’on ne pourrait pas faire si nous étions une équipe affiliée , a soutenu Mike Nellis, l’annonceur directeur des communications de l’équipe.

Bill Lee, âgé de 71 ans, devait être un joueur partant lors du match de lundi, mais, à la suite d’une blessure, il a été désigné frappeur, ce qui fait en sorte qu’il montera au marbre au moins une fois pendant la rencontre.

M. Lee a légèrement blessé son bras alors qu’il faisait ricocher des cailloux avec son petit-fils la semaine dernière, a affirmé M. Nellis. Or, malgré sa blessure, il tenait à participer au match.

Il est toujours un homme flamboyant et quelqu’un qui aime repousser les limites et faire des choses hors de l’ordinaire , a dit M. Nellis. Il est toujours partant pour relever des défis et essayer de défier les chances de ce qu’un homme de 71 ans peut faire.

Les autres ex-Expos contribueront de diverses façons. M. Nellis a soutenu qu’il s’attend à ce que Dennis Boyd, par exemple, soit sur le terrain en tant qu'entraîneur au premier but.

Les Expos de Montréal, les amours d'Ottawa

Les Expos ont introduit le baseball professionnel dans la capitale nationale en 1993 lorsqu’ils ont fait des Lynx d’Ottawa l’une de leurs équipes de ligue mineure.

Pour cette raison, les amateurs de baseball d’Ottawa doivent une fière chandelle à la défunte équipe montréalaise, a affirmé Mike Nellis.

Il n’y aurait pas de baseball à Ottawa, n’eût été des Expos de Montréal , a-t-il dit.

Quand les Expos ont été relocalisés à Washington, D.C. après la saison de 2004, les Lynx d’Ottawa sont demeurés affiliés à d’autres équipes de la Ligue majeure de baseball avant d’être eux-mêmes relocalisés après la saison de 2007.

Nombre de joueurs des Expos, incluant MM. Cabrera et White, ont joué à Ottawa avant d'atteindre la Ligue majeure.

Ottawa était le pays des Expos dans les années 1990 , a dit M. Nellis, et c’est toujours le cas, malgré le fait qu’il n’y ait plus d’équipe.

L’argent provenant des autographes, de la vente de billets et de l’encan silencieux sera remis au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) et à l'Hôpital de Montréal pour enfants.