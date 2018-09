« Ayant tous deux atteint au secret d'État, ils sont condamnés à sept ans de prison chacun », a déclaré le juge Ye Lwin, devant une salle d'audience remplie à pleine capacité.

La police avait arrêté les journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo, en décembre dernier, pour avoir obtenu des documents confidentiels liés à l'État de Rakhine. Ils étaient accusés d'avoir violé la Loi sur les secrets officiels et étaient détenus de manière préventive depuis cette arrestation.

L’enquête des journalistes de Reuters détaillait les événements qui ont mené au meurtre de 10 hommes rohingyas du village d'Inn Din, dans l'État de Rakhine, des hommes qui ont ensuite été enterrés dans une fosse commune après avoir été tués à la machette ou abattus par des voisins et des soldats bouddhistes.

La démarche journalistique s'appuyait sur des entretiens avec des bouddhistes ayant admis avoir mis le feu à des demeures de Rohingyas, avoir enterré des corps et tué des musulmans dans le cadre de ce qu'ils décrivent comme une hystérie de violence déclenchée lorsque des insurgés rohingyas ont attaqué des installations des forces de sécurité, en août dernier.

Les témoignages représentent la première instance où des soldats et des policiers paramilitaires sont impliqués, par des membres des forces de sécurité, dans des incendies criminels et des exécutions dans le nord de l'État de Rakhine. Selon les Nations unies, il pourrait s'agir d'un génocide.

Dans le reportage, le Myanmar affirmait que son « opération de nettoyage » était une réponse légitime aux attaques des insurgés.

Quelques jours après l’arrestation des journalistes, l’armée birmane avait reconnu que des soldats et des villageois bouddhistes avaient tué de sang-froid des captifs rohingyas le 2 septembre 2017, et sept militaires ont été condamnés à 10 ans de prison pour ce massacre.

Le journaliste de Reuters, Kyaw Soe Oo, arrive à la cour de Yangon, au Myanmar, le 3 septembre 2018. Photo : Reuters/Ann Wang

Kyaw Soe Oo s’est adressé à la foule de journalistes avant d’être poussé à bord d’un fourgon en direction de la prison. « Le gouvernement peut bien nous emprisonner, mais ne fermez pas les yeux et les oreilles du peuple », a-t-il déclaré. Sa femme s'était effondrée en larmes à l'énoncé du verdict.

Un contexte de grande tension

Le verdict rendu lundi matin intervient dans un contexte de grande tension entre la Birmanie et la communauté internationale : lundi dernier, des enquêteurs de l'ONU ont publié un rapport évoquant un « génocide » des Rohingyas et accusant directement l'armée, mais aussi le silence d'Aung San Suu Kyi, à la tête du gouvernement civil depuis 2016.

Mardi, la question de la poursuite des militaires birmans devant la justice internationale a été débattue au Conseil de sécurité de l'ONU.

Enfin, samedi, à Rangoun, une centaine de manifestants ont réclamé la libération des deux journalistes, au nom de la liberté de la presse.

Une marche de solidarité pour les deux journalistes de Reuters condamnés pour avoir porté atteinte au secret d'État s’est tenue au Myanmar le 1er septembre 2018. Photo : Reuters/Ann Wang

En 2017, plus de 700 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh, face aux violences commises par les forces armées birmanes et des milices bouddhistes, une répression qualifiée par l'ONU de « nettoyage ethnique », et même désormais de « génocide ».

En dépit des pressions de la communauté internationale, la justice a toujours maintenu les poursuites. Si les documents que détenaient les journalistes « s'étaient retrouvés entre les mains de terroristes, ces derniers auraient pu fomenter plus facilement de nouvelles attaques », avait assuré le 20 août le procureur Kyaw Min Aung dans ses réquisitions.

Nombreuses réactions

« Aujourd’hui est une journée triste pour le Myanmar, les journalistes de Reuters Wa Lone et Kyaw Soe Oo, et l’ensemble de la presse », a déclaré le rédacteur en chef de Reuters, Stephen J. Adler.

La sentence, a-t-il ajouté, constitue un recul majeur dans la transition du Myanmar vers un régime démocratique. « Cela ne peut pas aller de pair avec l’État de droit ou la liberté d’expression », a-t-il indiqué.

Stephen J. Adler a soutenu que le dossier des journalistes condamnés doit être revu de manière urgente par le gouvernement du Myanmar.

L’Organisation des Nations unies a demandé la libération des deux journalistes de Reuters. C’est ce qu’a indiqué le représentant de l’ONU au Myanmar, Knut Ostby, peu de temps après l’énoncé du verdict.

Cette décision est troublante pour tous les gens qui ont trimé dur au Myanmar en faveur de la liberté de presse, a commenté l’ambassadeur des États-Unis au Myanmar, Scot Marciel.