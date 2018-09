Un texte de David Rémillard

Pour Jacques Lebel, promoteur des activités d’accélération à la piste de Pont-Rouge, le Québec vit un changement de mentalité concernant la course automobile. « Depuis quelques années, toutes les pistes de course du Québec sont menacées de fermeture », a-t-il déploré.

Selon M. Lebel, le vieillissement de la population et le renouvellement des propriétaires de résidences près des pistes de course y sont pour quelque chose.

« C’est principalement de nouveaux résidents [qui se plaignent]. Les maisons se vendent, les gens qui viennent cohabiter près des pistes de course trouvent que c’est trop bruyant puis ils prennent des recours judiciaires », a-t-il analysé, rappelant que la piste de Pont-Rouge existe depuis 1966.

Il y a des cas bien pires qu’à Pont-Rouge, selon M. Lebel. À Saint-Pie, où se trouve la piste de course Sanair, la municipalité a adopté un règlement cet été pour restreindre les activités du promoteur. M. Lebel allègue que des constats d’infraction de 10 000 $ ont été remis en une seule journée.

Manifestation à Québec

Les utilisateurs, propriétaires et promoteurs se sont donc regroupés. Ensemble, ils ont mis en place le mouvement « Sauvons notre passion », qui est appuyé par de grands noms de la course automobile au Québec, dont Andrew Ranger, Patrick Carpentier et Louis-Philippe Dumoulin.

Ils doivent manifester lundi midi devant l’Assemblée nationale. Le mouvement souhaite la mise en place d’une loi ou d’un mécanisme qui permettrait d’éviter les tribunaux, et qui forcerait en quelque sorte une médiation. « Il faut des accommodements raisonnables. »

M. Lebel estime que les amateurs de course automobile sont prêts « à faire un bout de chemin », mais il est impensable de faire des courses en « en silence », ou encore de voir des propriétaires fermer boutique.

Le mouvement fait valoir que la course automobile fait rayonner le Québec à travers ses pilotes internationaux, que ses activités génèrent des retombées économiques et que les installations évitent la prolifération des courses de rue sur le réseau routier public.