Une campagne sur les réseaux sociaux a été lancée pour y arriver. Par exemple, une page Facebook a été créée pour promouvoir la pratique médicale en région et en faire connaître les avantages.

« Ça permet de montrer à quoi ressemble la pratique médicale à Coaticook. On sait que les jeunes médecins sont beaucoup plus présents sur les médias sociaux. On veut qu’ils voient que notre pratique est dynamique », détaille un gestionnaire de la clinique, Maxime Perreault.

Dès le 4 septembre, la clinique publiera des capsules vidéos réalisées par des médecins. Elles aborderont différents thèmes, dont l’attachement à la région et l’innovation.

« Notre clinique est reconnue pour être innovante et performante. Elle est constamment à la recherche de nouveautés pour améliorer la pratique », précise Maxime Perreault.

La clinique médicale de Coaticook espère sensibiliser les candidats à l’élection provinciale aux difficultés rencontrées pour l’embauche de médecins de famille en région.

« Le recrutement de médecins est assez complexe. On veut les sensibiliser à la planification à plus long terme, comment le système de santé peut anticiper plutôt que de réagir », conclut-il.