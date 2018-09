La recommandation du Comité des travaux publics de la Ville est rendue nécessaire par l’achalandage de certaines lignes et pave la voie à l’implantation de la phase 2 du corridor de transport rapide du Sud-Ouest.

Des bus plus longs, un contrat bonifié

Les nouveaux véhicules souhaités mesureraient jusqu’à six mètres de plus que leurs prédécesseurs, permettant ainsi à un plus grand nombre de passagers de monter à bord.

La Winnipeg Transit demande donc à la Ville d’augmenter le contrat d’achat d’autobus à l’entreprise New Flyer Industries Canada ULC pour le porter à 23 617 076 $.

L’argent serait puisé à même les fonds prévus pour l’amélioration du transport en commun en 2016.