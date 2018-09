Certains promoteurs immobiliers exercent des pressions pour loger les étudiants qui fréquentent l’Université d’Ottawa, parfois au détriment des bâtiments qui ont vu naître le secteur.

Selon François Bregha, l’un des membres d’Action Côte-de-Sable, de trop nombreuses demeures du quartier, et surtout des maisons patrimoniales, sont converties en logements comptant parfois plus d'une dizaine de chambres. Le groupe de pression interpelle donc les politiciens municipaux en ce début de campagne électorale pour qu’ils s’engagent à encore mieux protéger le quartier.

François Bregha voudrait que les politiciens municipaux en fassent plus pour arrêter la prolifération des maisons de chambres dans Côte-de-Sable. Photo : Radio-Canada

[On veut] un engagement pour créer des incitatifs et resserrer la réglementation, ce qui encouragerait les promoteurs à construire des appartements de deux ou trois chambres à coucher , explique M. Bregha.

Pour Thierry Harris, qui brigue le poste de conseiller municipal dans le quartier Rideau-Vanier, il faut repenser la réglementation afin d’attirer une autre clientèle que les locataires étudiants.

C’est d’amener des jeunes professionnels [...] qui veulent avoir une famille dans quelques années et qui veulent investir dans un quartier d’avenir, pas dans un quartier où on va tenter de faire de l’argent rapidement en détruisant des maisons patrimoniales , relate le candidat.

Le candidat au poste de conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Thierry Harris. Photo : Radio-Canada

Des règles déjà bien établies pour limiter les maisons de chambres

Dans les huit dernières années, chaque année, on a fait une étude de zonage pour protéger la communauté dans la Côte-de-Sable , explique le conseiller sortant du secteur, Mathieu Fleury. Ça fait huit ans qu’il y a un employé dédié à la protection de la Côte-de-Sable.

Le conseiller municipal du quartier Rideau–Vanier d'Ottawa, Mathieu Fleury. Photo : Radio-Canada

En juillet 2017, la Ville d’Ottawa avait adopté un règlement pour empêcher la construction de toute nouvelle maison de chambres pour un an. Le conseil municipal n’a pas attendu que cet arrêt arrive à échéance pour peaufiner les règles en vigueur.

Lors de leur réunion du 13 juin dernier, les conseillers ont voté en faveur du prolongement de l’interdiction pour une année supplémentaire. Ces derniers ont également amendé un règlement de zonage pour changer la définition de ce qu’est une maison de chambres.

Définition de maison de chambres en vigueur à Ottawa « Unité résidentielle, autre qu’un foyer de groupe, une maison de retraite ou une maison convertie en maison de retraite, qui n’est pas utilisée ou destinée à être utilisée comme local d’habitation par un ménage; ou

contient plus de huit chambres à coucher. » Source : Ville d’Ottawa

De nouvelles résidences étudiantes

Bien que l’Université d’Ottawa rappelle que son rôle premier n’est pas l’hébergement, elle planifie néanmoins de détruire les plus anciennes tours résidentielles du campus pour en construire de nouvelles d’ici six ans.

Pour M. Bregha, ce projet est l’occasion idéale pour la maison d’enseignement de construire des édifices avec plus de chambres pour contrecarrer la prolifération des maisons de chambre.

Le recteur de l’Université, Jacques Frémont, considère cette avenue, mais il émet des réserves.

On est un campus qui a grandi beaucoup dans les dix dernières années. On ne tient plus à grandir , indique-t-il.

Avec les informations d'Audrey Roy et de Martin Robert