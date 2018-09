Un texte de Camille Martel

« Les partis ont vraiment des campagnes divergentes jusqu’à présent », lance d’emblée le politologue de l'Université de Moncton. Selon lui, les stratégies électorales des deux principaux partis - les libéraux et les progressistes conservateurs - vont dans des directions opposées.

« Pour le moment, la stratégie des conservateurs c’est de mettre de l’ordre dans les finances publiques. La stratégie des libéraux c’est de continuer comme les quatres dernières années, donc financer la santé, l’éducation, les programmes sociaux , les garderies, etc. »

Une grande lacune ressort des engagements des progressistes-conservateurs, selon Roger Ouellette : ils n'ont pas chiffré leurs promesses. « Le talon d’Achille de M. Higgs c’est qu’il est peu avare de promesses ou plutôt comment il va financer ses promesses. Lorsqu’il était dans l’opposition il n’arrêtait pas de dire qu’il fallait être transparent et les gens, lorsqu’ils vont voter, ils veulent savoir comment on va financer tout ça ».

Le chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs. Photo : Radio-Canada/Nicolas Pelletier

Brian Gallant a pour sa part fait beaucoup de promesses et a précisé combien elles allaient coûter. « Il a déjà dépassé les 200 millions de dollars en termes de promesses et ça continue », précise Roger Ouellette.

M. Gallant mise sur la transparence et ça c'est un bon coup. Roger Ouellette, politologue, Université de Moncton

Les libéraux ont aussi misé juste la semaine dernière, selon Roger Ouellette, en promettant diverses mesures qui toucheront directement la population. « Celles-ci peuvent plaire à l'électorat », estime-t-il.

Par contre, Brian Gallant a moins bien joué ses cartes lorsqu'il a annoncé qu'il allait geler les tarifs d'électricité pour les quatres prochaines années, selon le politologue. « Il a été beaucoup critiqué là-dessus, parce que les riches, tout comme les pauvres, n'auraient pas d'augmentation. Je crois que M. Gallant s'est mis dans une position difficile car Énergie NB a un déficit de 4,8 milliards de dollars et la centrale électrique de Mactaquac doit être renovée dans quelques années et ça va coûter plusieurs milliards de dollars. Donc je dirais que ça, ce n'est pas un bon coup. »

Brian Gallant, premier ministre sortant du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

En science sociale on dit beaucoup que l'égalité ce n'est pas l'équité et en voici l'exemple. Roger Ouellette, politologue, Université de Moncton

De son côté, M. Higgs a aussi fait quelques bons coups cette semaine. « M. Higgs est vu comme une personne austère, quelqu’un qui veut mettre de l’ordre dans les finances publiques et aussi, il est plus âgé. On l’a vu dans une glissade d’enfants cette semaine pour adoucir son image et ça c’est bien. »

Son intention de lutter contre une éventuelle tarification du carbone est l'un des bons coups de Blaine Higgs, selon M. Ouellette. « On a vu avec la décision de TransMountain et les tribunaux que l’Alberta s’est retirée de la taxe carbone, donc il ne reste plus beaucoup de provinces pour y adhérer ».

Brian Gallant s'est pour sa part « enfargé dans ses explications » sur ce dossier, croit le politologue.

Et les langues officielles dans tout ça?

Roger Ouellette déplore le fait que les politiciens aient pratiquement « ignoré la question des langues officielles » jusqu'à présent.

« Il est temps qu’on parle des langues officielles. En plus, l’an prochain on va célébrer [le 50e anniversaire] de la première adoption de la Loi sur les langues officielles du gouvernement Robichaud », indique le politologue qui se désole du fait que seulement l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick s'intéresse à la question des langues officielles, mais uniquement pour signifier son opposition à la dualité linguistique et son intention d'abolir le Commissariat aux langues officielles.

« Du côté des libéraux et des progressistes-conservateurs c'est silence radio », note-t-il, tout comme au Parti vert ou au Nouveau Parti démocratique.

L'éléphant dans la pièce c'est vraiment les langues officielles. Roger Ouellette, politologue, Université de Moncton

Le politologue espère donc que la question soit abordé au courant de la prochaine semaine et aimerait voir l'un des principaux partis venir à la défense de cet « élément important pour la population du Nouveau-Brunswick ».