Ultimes adieux à John McCain

Une garde militaire d’honneur transporte le cercueil de l’ancien sénateur américain John McCain, lors d’une cérémonie au Capitole, à Washington, le 31 août 2018. Photo : Reuters/Kevin Dietsch

La classe politique américaine a rendu un dernier hommage samedi au sénateur de l'Arizona John McCain, mort une semaine plus tôt des suites d'un cancer du cerveau. La cérémonie s'est déroulée sans le président Donald Trump, qui n'avait pas été invité. M. McCain a été enterré dimanche à l'Académie navale d'Annapolis.

ALENA : Trump persiste et signe

Lors d'un rassemblement à Charlotte, en Caroline du Nord, le président Donald Trump a évoqué les négociations avec le Canada. Photo : Reuters/Yuri Gripas

Après l'annonce, vendredi, de la suspension des négociations entre le Canada et les États-Unis sur l'Accord de libre-échange nord-américain, et de leur reprise mercredi prochain, Donald Trump s'est de nouveau tourné vers Twitter pour menacer Ottawa. Selon lui, Washington peut très bien s'entendre avec Mexico et laisser le Canada de côté. Le chef d'État a aussi ordonné au Congrès de ne « pas se mêler » du dossier.

Le PLQ et QS critiquent la sortie sur l'ingérence politique

Ian Lafrenière, candidat de la CAQ dans la circonscription de Vachon. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, ainsi que les porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ont dénoncé la sortie du candidat caquiste Ian Lafrenière, qui a laissé entendre qu'il y avait de l'ingérence politique dans le travail policier au Québec. Les deux partis ont aussi rejeté, de diverses façons, la proposition de la CAQ pour modifier le mode de nomination du patron de l'Unité permanente anticorruption.

Christian Dubé de retour à la CAQ

Christian Dubé, ancien premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et de nouveau candidat caquiste. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

La Coalition avenir Québec (CAQ) a annoncé dimanche le retour dans ses rangs de Christian Dubé, premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec depuis 2014. M. Dubé a déjà été député de la CAQ entre 2012 et 2014. Il avait démissionné pour rejoindre la Caisse de dépôt, forçant la tenue d'une élection partielle. Cette fois, M. Dubé vient remplacer le caquiste Stéphane Le Bouyonnec dans la circonscription de La Prairie.

Mea culpa de Michelle Blanc

Michelle Blanc défend son « expertise remarquable » dans le domaine du numérique, malgré ses derniers tweets, qui ont déplu à son chef Jean-François Lisée. Photo : Radio-Canada/Romain Schué

La candidate du Parti québécois dans Mercier, Michelle Blanc, a présenté ses excuses à la suite de la publication de messages controversés sur Twitter. Des échanges corsés avec un professeur de philosophie sur le réseau social avaient poussé le chef péquiste, Jean-François Lisée, à rabrouer sa candidate.

Reprise de la pêche du thon rouge

L'intensification de la pêche au thon est une mauvaise idée parce qu'elle risque de mener à la surpêche, croient des groupes environnementaux. Photo : Reuters/Antara Foto Agency

Le thon rouge se serait suffisamment remis des années de surpêche pour que les quotas de prises soient augmentés au large de la côte est américaine. Certaines organisations environnementales craignent toutefois que ce feu vert soit précipité, et qu'il puisse mettre à mal la santé précaire de l'espèce.

Bonne semaine!