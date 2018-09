Pendant trois jours, des joueuses du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard ont la chance de s'entraîner avec leurs idoles, et ce, entre filles. C'est une véritable fenêtre sur le quotidien des meilleures joueuses au monde pour ces hockeyeuses des Maritimes âgées de 7 à 17 ans.

« Au début, je ne pensais pas que ça allait être intense comme ça, mais finalement c'est un des camps de hockey les plus intenses, si pas le plus intense que j'ai fait de ma vie et ça fait onze ans que je joue! », dit Annabelle Fournier.

Annabelle Fournier, une jeune hockeyeuse de 16 ans. Photo : Radio-Canada

Pour la joueuse de 16 ans, venue de Caraquet, tout ça semble irréel : « C'était la première journée hier et je ne pouvais pas m'enlever le sourire du visage! J'admire ces filles-là depuis que j'ai comme 6 ans, et la je suis avec elles sur la glace. »

L'enthousiasme se lisait dimanche sur le visage des participantes et ne pas passait pas inaperçu auprès de leurs idoles. « C'est extraordinaire de voir que leurs modèles sont des athlètes féminines. Toutes les joueuses connaissent Marie-Philippe Poulin parce qu’elle a participé aux derniers Jeux olympiques. À mon époque, nos idoles c'était plutôt des joueurs de la Ligue nationale », raconte avec un sourire la médaillée d'or et l'organisatrice de l'évènement Caroline Ouellette.

De jeunes hockeyeuses sur la glace avec leur idole Caroline Ouellette. Photo : Radio-Canada

C’est une grande chance pour les filles de cette génération, ajoute-t-elle, de se retrouver avec d'autres filles sur la glace. « J’étais souvent la seule fille dans des camps de gars, donc c'était pas toujours facile. Pour moi, c'est une très très grande fierté de voir les filles qui jouent avec d'autres filles et qui au passage se font des amies pour la vie. »

Caroline Ouellette, hockeyeuse et médaillée d'or. Photo : Radio-Canada

Montrer que tout est possible, c'est l'un des objectifs du camp, mais ça ne s'arrête pas là. « Si on est capable de leur permettre de prendre confiance en soi, de travailler en équipe, ça va être des habiletés qu'elles vont pouvoir utiliser dans leur vie adulte », explique Caroline Ouellette.

Même son de cloche chez la jeune Annabelle Fournier : « Ça démontre vraiment que c'est possible et que tu as quand même assez de chances même si tu viens d'une petite place. Pour moi le hocke,y c'est plus pour le plaisir; je ne voudrais pas faire une carrière de ça, mais ça démontre que ce n’est pas un rêve fou là! »

Avec les informations de Nicolas Pelletier