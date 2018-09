Un texte de Bienvenu Senga

Le Collège Boréal prévoit notamment des sessions d’information pour informer les étudiants de la réglementation qui sera en vigueur sur le campus, où il sera formellement interdit de consommer du cannabis.

La légalisation de la consommation récréative de la substance n’est pas sans inquiéter la directrice des services aux étudiants de l’établissement, Renée Hallée. Elle se dit préoccupée avant tout par le succès des étudiants .

Dans les collèges, c’est une cohorte qui est d’âge compris entre 17 et 25 ans. Ce sont des gens qui expérimentent de nouvelles choses. Ils arrivent dans un nouvel environnement, ils quittent la maison souvent pour la première fois, ils ont tout un apprentissage à faire au niveau de la transition et là il va y avoir toute l’expérimentation du cannabis. On veut vraiment les sensibiliser aux risques et à l’impact que cela pourrait avoir sur leurs études. Renée Hallée, directrice des services aux étudiants au Collège Boréal

Même son de cloche du côté de l’Université Laurentienne, où environ 9000 étudiants reprendront les cours dès mercredi.

En partenariat avec le Service de santé publique de Sudbury et du district, l’établissement a offert pendant la dernière semaine d’août, des séances d’information au sujet du cannabis aux membres du personnel et aux leaders étudiants.