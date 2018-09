Un texte de Marc-Olivier Thibault

L'événement de course à pied était de retour pour une 5e année et l'organisation avait prévu de nouveaux obstacles pour les participants.

Les obstacles dans l'eau ont été particulièrement appréciés des coureurs explique le responsable des communications Sebastien Nolan.

Parmi les nouveaux obstacles, il y en a un entre autres sur lequel on a travaillé fort, c'est le mur latéral et je sais, ça n'a pas été le plus facile de ce que j'ai entendu dire, dit-elle. Sinon, c'est sûr que les obstacles dans le lac sont toujours très très appréciés. Notre traverse de trip dans le lac était de retour pour une 3e année et un nouvel obstacle dans le lac s'est ajouté cette année. Avec la chaleur qu'on a le lac a été plus populaire que jamais.

Participants au Raid aventure Joannes. Photo : Radio-Canada/Marc-Olivier Thibault

Une des participantes, Sylvie Pellerin, a pris le départ du Raid aventure Joannès pour une 3e année.

Pour elle, ce n'est pas l'aspect compétitif qui la motive à faire le parcours, mais plutôt le plaisir de faire du sport et de s'amuser.

Un 10 km, ça se prend bien. On a ri, c'est une journée formidable, c'est beau, tout le monde est heureux c'est vraiment des beaux moments que tout le monde devrait vivre. L'important pour nous autres c'était de réaliser tous les obstacles et de les faire... et je suis la seule, j'ai beau être la plus vieille, je suis la seule qui les a tous réussis! explique Sylvie Pellerin.

Plus de 70 bénévoles se sont impliqués pour la réalisation de l'événement.