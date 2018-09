Un texte de Roxanne Simard

La visite du Seabourn Quest au quai d’escale à La Baie marque le début de la saison automnale des bateaux de croisière. Ce navire, qui s’arrêtera chez nous quatre fois cette année, compte 780 passagers et membres d’équipage.

Par la même occasion, le centre-ville de La Baie sera animé par la FouART, un festival de cirque, de danse et de musique.

Au total cette année, le quai de croisière accueille 64 navires, un nombre qui risque d'être encore plus élevé l'an prochain, croit la responsable du développement du tourisme de croisière à Promotion Saguenay, Priscilla Nemey.