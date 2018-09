Il y a 20 ans, des milliers de vie ont été bouleversés lorsque le vol 111 de la compagnie aérienne Swissair s’est abîmé en mer au large de Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse.

Les 229 personnes qui étaient à bord ont perdu la vie, laissant par le fait même une trace indélébile sur les communautés au pourtour de la baie de St Margaret ainsi que sur les premiers répondants.

Le révérend Louis Quennelle de la paroisse de Langford a accueilli les nombreuses personnes qui ont voulu venir se recueillir dimanche sur le site du mémorial.

« Je suis heureux de voir autant de gens », a-t-il dit en ouverture. Il a tenu à reconnaître la douleur que la tragédie avait causée aux membres de la communauté et aux proches des victimes, mais s’est tout de même montré optimiste.

« Une des leçons qu’on peut tirer de cet incident est que le monde est petit finalement. Peu importe votre origine, votre humanité est plus forte que tout ce qui peut vous séparer », a récité le révérend, tout en rappelant aux familles endeuillées qu’il était important de « rouvrir leur coeur », même si celui-ci a été blessé par le départ abrupt d’un proche.

« Il ne faut pas résister à la tentation de fermer notre coeur, de ne plus aimer. Même si la peur de perdre à nouveau est puissante il faut l’ignorer et justement aimer davantage. L’impermanence de la vie nous rappelle d’ailleurs de relativiser et de voir que nos tracas quotidiens ne sont pas si pire finalement ».

Une scène d'horreur

Réveillés par un son assourdissant, les habitants de la région, dont les pêcheurs, ont été les premiers répondants la nuit du 2 septembre 1998.

« Ils étaient tellement habitués à sortir sur leur bateau et à affronter le danger sur une base quotidienne qu’ils l’ont fait par instinct », relate Stephen Kimber, auteur du livre Flight 111: The Tragedy of the Swissair Crash. « Ils ont sauté dans leur bateau, se sont dirigés vers le site de l’accident et ont été accueillis par une scène d’horreur »

Les pêcheurs voguaient entre les débris d’avion recouverts par du kérosène, auxquels s’ajoutaient des restes humains. Ils ne « s’attendaient pas à voir ça », rappelle Stephen Kimber.

C’était tout simplement horrible pour ces pêcheurs. Stephen Kimber, auteur du livre Flight 111: The Tragedy of the Swissair Crash

Le vol 111 de Swissair s'est abîmé dans l'Océan Atlantique le 2 septembre 1998. Photo : Radio-Canada

Bob Conrad était l’un d’eux. En soirée, il entend aux nouvelles qu’un incident grave a eu lieu près de l’endroit où il a pêché toute la journée. « Je savais que les autres pêcheurs y seraient donc j’y suis allé aussi », dit-il, se remémorant l’odeur de kérosène qui flottait dans l’air jusque dans le village.

Une fois sur l’eau il s’est approché de ce qu’il croyait être une poupée pour enfant, mais en regardant de plus près il a constaté le corps inanimé d’un poupon. « Je n’ai plus d’images claires en tête de cet instant et j’en suis reconnaissant », laisse tomber l’homme qui a emporté la petite dépouille à bord de son bateau.

Plusieurs autres membres de la communauté se sont joints aux efforts de sauvetage, bien qu'aucun passager n'ait pu être secouru, et en ont gardé un douloureux souvenir. « Plus de 6000 Néo-Écossais ont demandé de l’aide psychologique après la tragédie, donc on peut s’imaginer combien de gens ont été impliqués », note l’auteur Stephen Kimber.

Des familles marquées à jamais

Claire Mortimer, aussi présente à la cérémonie dimanche, a perdu son père et sa belle-mère le 2 septembre 1998. Ils étaient tous deux à bord du vol 111 de Swissair. Sa famille et elle ont pris un vol vers Halifax dans les heures qui ont suivi le drame. « C’était très émotionnel. Lorsqu’on a entendu la nouvelle, on s’est dit qu’il fallait y aller ».

Des proches des victimes ont même déménagé dans la province suite au drame, afin d’être plus près du lieu où la vie de leurs êtres chers a brusquement pris fin. D’autres, comme Claire Mortimer, ont plutôt choisi de visiter le lieu aussi souvent qu’ils le pouvaient.

Un homme se recueille au mémorial de Swissair à Bayswater en Nouvelle-Écosse le 2 septembre 2001. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Je suis venu tellement souvent que je ne compte plus. Chaque fois que je suis venu ici, j’ai été accueilli à bras ouverts et j’ai reçu tellement de support et de compassion des gens que j’ai toujours eu envie d’y revenir. Claire Mortimer

Elle dit toutefois que plusieurs premiers répondants ont subi les contrecoups de leur générosité et de leur bravoure. « Des familles à qui j’ai parlé m’ont dit qu’ils avaient développé le syndrome de choc post-traumatique et deux personnes se sont même enlevé la vie suite à l’incident ».

Selon elle, ces personnes sont aussi « des victimes du vol 11 de Swissair, tout comme son père et sa belle-mère ». Claire Mortimer, qui occupe désormais un emploi d’infirmière dans l’état du Maine, dit vouloir revenir en Nouvelle-Écosse afin d’offrir des ateliers gratuits à ceux qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique.