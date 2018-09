Un texte de Julie Marceau

En plus du retrait des mots « pétrole » et « gaz de schiste », le Journal de Montréal rapportait dimanche la disparition du mot « natalité » dans la refonte du site web de la CAQ.

Le parti voulait ainsi éviter que son « allocation famille » soit associée à une volonté d'augmenter le taux de natalité.

« Tout le site a été revu, tout le langage a été revu […] ça a juste été tout réécrit », s’est défendu dimanche le chef caquiste, en marge d’un point de presse à Vaudreuil-Dorion sur les consultations médicales.

François Legault certifie que son parti n’a pas changé de position ni sur l'allocation visant à « aider les familles » ni sur l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste.

« Quand je parle de ressources naturelles ça inclut le pétrole et le gaz, [notre] position est la même », a insisté François Legault.

« Dans les endroits où il y a une densité de population importante, où il n’y a pas d’acceptabilité sociale, il n’y en aurait pas d’exploitation du gaz de schiste », a-t-il indiqué.

François Legault ajoute que le parti souhaitait « changer le look [du site web et] s’assurer que les priorités sont mises aux bonnes places ».

« Dégueulasse », dit Québec solidaire

« [Les membres de] la CAQ veulent l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste, ils sont d'accord avec la fracturation, mais parce que ce n’est pas glamour ils ont décidé de l’enlever de leur site web […] c'est dégueulasse », a déclaré Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire.

La CAQ est le parti pro-pétrole au Québec. Jean-François Lisée

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, estime pour sa part que la CAQ fait preuve d’un manque de transparence.

« C’est très grave en période électorale, de jouer dans les textes que tu as publiés sur ton site Internet pour informer les gens, là tu décides de les désinformer », a soutenu M. Lisée.

Le premier ministre sortant reproche quant à lui au parti de « dissimuler » ses convictions : « [Enlever des mots], ça me dit que clairement [qu’ils] ne sont pas confortables avec certains thèmes. Et surtout, qu'ils n'ont pas de convictions profondes. Quand on est prêt à enlever ça, on veut dissimuler peut-être le fait que dans le fond, on est un peu favorable à l'industrie pétrolière au Québec. […] C'est très révélateur », a affirmé Philippe Couillard.

La CAQ ne changera pas d’idée après le 1er octobre

François Legault a par ailleurs assuré que le parti ne modifiera pas ses positions s’il obtient le pouvoir.

« Ce qu’il y a ce matin, à 10 h, c’est ce qu’il avait sur le fond il y a des mois, des années. Il n’y a aucun changement, puis ça va rester comme ça après le 1er octobre ».

« En êtes-vous sûr? », a demandé un journaliste.

« J’en suis sûr », a répondu le chef caquiste.