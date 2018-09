Près de 90 athlètes défendaient les couleurs du club nautique Rideau d’Ottawa, qui s’est hissé en tête du classement avec 892 points.

Trois-Rivières suit de près. Les 92 athlètes du club ont réussi à amasser 763 points.

La Trifluvienne Laurence Vincent-Lapointe, sacrée championne du monde en canot cet été au Portugal, a remporté 7 médailles d’or lors des Championnats à Sherbrooke.

« Ça a été une bonne compétition. Lors des 7 premières courses, j’ai réussi à récolter 6 médailles d’or, en seul en double et à quatre, donc ça a été très profitable », précise l’athlète.

Le club de Sherbrooke n’a récolté aucun point, mais a mis la main sur 11 médailles. Le parakayakiste sherbrookois Zachary Lauzière Fitzgerald termine les compétitions avec deux médailles. Keisha Tomsik est monté sur le podium à deux reprises et Émilie Simard termine avec une médaille.

Un sans fautes pour l’organisation de Sherbrooke

Malgré les défis qu’ont posés la chaleur, les orages et le brouillard, le comité organisateur se dit satisfait de la tenue de l’événement.

« Ça s’est bien passé. On a pu profiter de l’expertise des Jeux du Canada qui ont eu lieu à Sherbrooke en 2013. On était prêts . Le club a eu un support incroyable de la part de gens qui n'ont aucun lien avec les athlètes et qui ont fait de cet événement un succès. Ils ont amené une vision différente et nous avons mis la barre très haute pour les prochains clubs qui tiendront l'événement », mentionne le président du comité organisateur, Nicolas Lemay.

Près de 2 000 athlètes ont pris part aux Championnats canadiens et l’organisation estime avoir accueilli environ 10 000 spectateurs.