Un texte de Mélissa François

La petite Kim Lacroix, 8 ans, est en pleine forme; elle est en rémission d'une tumeur de Wilms, un cancer qui a attaqué ses reins l'an dernier. Rapidement, l'enfant a dû subir des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Quand elle a commencé à se rétablir, le retour à l'école n'a pas été simple.

Elle se faisait intimider à l'école, elle n'avait plus de cheveux, plus de sourcils, plus de cils. Certains disaient que c'était un petit garçon. Elle expliquait qu'elle avait le cancer, mais les autres élèves lui répondaient que si elle avait réellement le cancer, elle serait à l'hôpital. Marie-Claude Danis, mère de Kim

À l'occasion du mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant, l'organisme Leucan rappelle qu'il offre un service d'accompagnement dans les écoles afin de sensibiliser le personnel et surtout de permettre à l'élève malade de retrouver son quotidien.

« L'objectif de l'enfant malade, c'est de retourner à l'école et de retrouver une vie normale. Par contre, il faut préparer le terrain, il faut préparer l'école à recevoir cet enfant-là. [...] À son retour, il n'a pas envie de se faire poser plein de questions sur sa maladie... », indique la directrice des communications de Leucan.