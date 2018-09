Un texte de Marc-Olivier Thibault

Le parti veut ainsi garantir l'accès à Internet partout dans la province et de faire concurrence à l'actuel service offert par les entreprises de télécommunication.

En conférence de presse, les co-porte-parole de QS Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois n'ont pas hésité à parler d'un « cartel des télécoms » qu'il faut briser.

Un gouvernement de Québec solidaire mettrait en place la nouvelle société dans un premier mandat, au coût de 3 milliards de dollars.

« Réseau Québec » ne sera pas un distributeur, mais plutôt une structure qui va établir des partenariats avec les différents fournisseurs d'accès à Internet.

Ces derniers seront tenus d'offrir des tarifs jusqu'à 30% moins cher que l'offre actuelle.

Pour ce faire, Québec solidaire propose d'implanter un réseau public de fibre optique partout sur le territoire avec la technologie sans fil 5G et les premiers à en bénéficier seraient les régions.

La porte-parole de QS, Manon Massé a lancé une flèche en direction du chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault qui avait promis il y a deux jours un investissement de 400 millions de dollars pour brancher tous les Québécois à Internet haute vitesse.

La porte-parole de QS, Manon Massé croit qu'il faut arrêter de subventionner les entreprises privées.

La CAQ, ce qu'elle fait c'est qu'elle ajoute 400 M sur les 500 M déjà annoncés du Parti libéral. Eux autres veulent subventionner des entreprises privées qui font de l'argent sur votre dos depuis 20 ans. Nous on veut créer un joueur public qui va les forcer à diminuer leur prix et nous on va créer de l'emploi partout au Québec avec ça , dit-elle

Québec solidaire compte aussi présenter une loi afin de garantir la neutralité du net.