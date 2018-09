Un texte d'Alix Villeneuve

Pour Lily Babineau, une des principales organisatrices de l’événement, l’excitation et la fierté d’avoir monté un événement du genre était tel, qu’elle était sans mot pour décrire ce qu’elle ressentait.

Plusieurs artistes et commerçants ont exposé leur produit à l'événement. Photo : Lilly Babineau

Se regrouper comme communauté d’amateurs de culture populaire, c’était important pour elle et son équipe d’organisateurs explique-t-elle.