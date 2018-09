« L'ayatollah Khamenei souligne que si l'on analyse la situation politique, il n'y a pas de risque de conflit militaire, mais il ajoute que les forces armées doivent être vigilantes [...] et accroître leurs capacités, tant en matériel qu'en hommes », lit-on sur le site Internet officiel du guide.

Samedi, l'Iran a annoncé son intention d'augmenter ses capacités en matière de missiles balistiques et de missiles de croisière, et de se doter d'avions de combat et de sous-marins modernes afin de renforcer ses défenses, dans la foulée du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, intervenu en mai. Ce retrait s'est accompagné de l'instauration de nouvelles sanctions américaines sévères.

« Le Guide suprême a déclaré que les unités de défense aérienne formaient une composante cruciale des forces armées, sur la ligne de confrontation avec l'ennemi, et il a souligné la nécessité d'accroître leur état de préparation et leurs capacités », lit-on encore en ligne, à propos des déclarations de Khamenei, faites lors d'une réunion de commandants des forces de défense aérienne, à l'occasion de la Journée de l'armée de l'air.