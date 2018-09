Un texte de Roxanne Simard avec les informations de Rosalie Dumais-Beaulieu

D’emblée, Philippe Couillard a annoncé sa volonté de diversifier l’économie de Saint-Félicien en agrandissant le parc agrothermique. Ce parc, qui alimente déjà les Serres toundra et Produits forestiers Résolu a un énorme potentiel croit le candidat.

« Il y a une grande richesse qui est apparue à Saint-Félicien et qui est rendue possible, car on a de la chaleur qu’on met à la disposition de l’industrie agricole et des serres. Il y a des terrains disponibles, il y a la même source de chaleur, le gaz naturel… on est capable d’aller plus loin », a-t-il affirmé en point de presse.

Le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, était particulièrement heureux de cet engagement. Il a d'ailleurs annoncé son appui au premier ministre.

M. Couillard est toujours présent quand on lui demande de l’aide. Ça serait dommage qu’on se prive de la présence de M. Couillard pour les quatre prochaines années. Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien

Philippe Couillard a aussi promis d'améliorer les routes de sa circonscription, dont la route de Métabetchouan-Lac-à-La-Croix vers Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, de même que le chemin entre La Doré et Normandin.

À Péribonka, le candidat appuie la revitalisation du musée Louis-Hémon. Ce projet englobe le déménagement de la maison Samuel-Bédard, classée patrimoniale, au cœur de la municipalité.

Il veut aussi soutenir Dolbeau-Mistassini dans la revitalisation de son centre-ville et la modernisation du centre Do-Mi-Ski.

Philippe Couillard n’a pas hésité à rappeler les investissements qui ont été faits dans Roberval lors de son dernier mandat. Fier de son bilan, il assure avoir toujours très bien collaboré avec les maires des différentes municipalités de sa circonscription.