Un texte de Thomas Gerbet

Caroline Lacoste a « failli faire une crise cardiaque » en découvrant qu'elle devait payer une amende de 169 $ pour un véhicule stationné du mauvais côté de la rue. Auparavant, il en coûtait 43 $ pour une telle infraction.

La résidente de Longueuil est allée s'en plaindre au conseil municipal, la semaine dernière. « Je trouve ça abusif », a-t-elle déclaré aux élus.

Le vice-président du comité exécutif, Éric Beaulieu, lui a alors répondu que l'augmentation est due à une modification du Code de la sécurité routière entrée en vigueur le 18 mai 2018.

La Ville se plie au nouveau tarif adopté par le gouvernement du Québec. Éric Beaulieu, vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil.

Que dit le Code de la sécurité routière?

L'article 386, alinéa 9, stipule que « nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation ».

Le 18 mai, ce type d'infraction a changé de catégorie. Il est maintenant classifié dans celles passibles d'une amende de 100 à 200 $ plus les frais (au lieu de 30 à 60 $). Un stationnement illégal revient donc aussi cher que de brûler un feu rouge et même plus cher que de faire un excès de vitesse de 29 km/h.

Cette nouvelle disposition n'a pas été publicisée par le ministère des Transports, lors de la réforme du Code provincial, au printemps dernier.

Une contravention à Trois-Rivières pour avoir immobilisé un véhicule à l'endroit où la signalisation l'interdit. Photo : Radio-Canada/Facebook

Sur les 169 $, le montant de l'amende de 100 $ revient à la Ville, les frais de 49 $ reviennent à la cour municipale et la contribution de 20 $ sert à financer un fonds provincial de soutien aux victimes d'actes criminels.

Le vice-président du comité exécutif de Longueuil, Éric Beaulieu, a aussi déclaré : « C'est dommage, c'est plate, mais ce n'est pas juste à Longueuil, c'est partout au Québec. »

Ce n'est pas exact. À Sherbrooke, l'amende est toujours de 33 $, à Québec, de 43 $ et à Gatineau, de 53 $. Montréal n'est pas non plus passée au tarif indiqué dans le Code provincial.

En revanche, à Trois-Rivières comme à Longueuil, une infraction de stationnement de base revient maintenant à 169 $ et la Ville rejette la faute sur le gouvernement du Québec. Même chose à Mont-Tremblant.

À la discrétion des policiers



L'article du Code de la sécurité routière est tellement large qu'il peut chevaucher à peu près tout règlement municipal qui balise le stationnement par panneau. C'est là où le bât blesse.

Certaines villes choisissent d'appliquer leur règlement municipal, alors que d'autres appliquent le Code provincial. Lorsque le montant des amendes était semblable, les citoyens ne s'en rendaient pas compte, mais aujourd'hui, la différence est frappante.

Plusieurs corps de police nous ont expliqué que leurs agents se réservent le choix entre appliquer le règlement municipal ou le provincial lorsque l'infraction est balisée par les deux.

« C'est à la discrétion du policier », nous ont répondu les services de police des villes de Québec, Saguenay et Laval, tout en spécifiant que, règle générale, c'est le règlement municipal qui s'applique (43 $).

L'ambiguïté est parfois tellement forte qu'à Laval, un stationnement non autorisé sur une place réservée aux personnes handicapées peut tout aussi bien valoir une amende en vertu du règlement municipal que du provincial. Cela dépend si la pancarte est bleue ou blanche, nous a-t-on expliqué au service de police.

Plusieurs corps de police nous ont expliqué que leurs agents se réservent le choix entre appliquer le règlement municipal ou le provincial lorsque l'infraction est balisée par les deux. Photo : Radio-Canada/Gilles Munger

« Ce n'est pas normal qu'il y ait deux règlements », dénonce le Longueuillois Alain Perreault qui a lui aussi reçu l'amende salée pour s'être stationné du mauvais côté de la rue. Il la conteste devant la cour municipale et estime être victime d'une « taxe déguisée ».

C'est un micmac cette histoire-là, ça ne sent pas bon. C'est une patate chaude. Alain Perreault, résident de Longueuil

« C'est sûr que c'est beaucoup plus payant pour une Ville d'appliquer le Code de la sécurité routière plutôt que le règlement municipal », réagit l'avocat Thierry Rassam, président de l'entreprise SOS Ticket qui aide les gens à contester leurs contraventions. Il croit lui aussi que « c'est une manière pour les villes de remplir les coffres ».

Pour le moment, à peu près personne ne conteste des contraventions de stationnement, car leur coût n'est pas assez élevé. Mais à 169 $, Thierry Rassam pense que « ça va commencer à valoir la peine ».

Le ministère des Transports du Québec reconnaît un « flou »

Le porte-parole du MTQ, Gilles Payer, convient qu'il existe une « espèce de flou » entre les responsabilités municipales et provinciales dans la réglementation du stationnement.

Le représentant du ministère s'est montré très surpris d'apprendre que des policiers utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour appliquer l'un ou l'autre. « C'est compliqué », constate Gilles Payer.

Le ministère explique que le Code de la sécurité routière a préséance, mais une municipalité peut ajouter des dispositions. Le type de route peut déterminer si un texte s'applique plutôt qu'un autre. La personne qui constate l'infraction est aussi déterminante. Un préposé au stationnement peut uniquement appliquer le règlement municipal, alors qu'un policier peut appliquer les deux.

Imbroglio à Longueuil

Montant de la contravention pour ne pas avoir stationné son automobile à l'endroit autorisé. Photo : Radio-Canada/Thomas Gerbet

« On applique le Code de la sécurité routière, il a préséance, explique le porte-parole du Service de police de Longueuil, Ghyslain Vallières. Au lieu de 43 $ pour un stationnement, c'est 169 $. C'est comme ça dans le Québec au complet. »

Encore une fois, la réponse d'un représentant de Longueuil à ce sujet est erronée. Invité à clarifier la situation, le porte-parole de la Ville, Louis-Pascal Cyr, nous a fourni l'explication.

Avant le 18 mai, il y avait trois règlementations distinctes pour chaque arrondissement de Longueuil, héritées des anciennes villes. Le Vieux-Longueuil n'a pas de règlement propre et a toujours appliqué le Code provincial. Quant à Saint-Hubert et Greenfield Park, ils avaient chacun leur règlement.

Avec l'augmentation du montant des amendes du Code, « il y aurait eu une très grande disparité, explique Louis-Pascal Cyr. La Ville a décidé d'harmoniser sa règlementation afin qu'elle soit uniforme à l'ensemble de son territoire. »

Tout le monde à 169 $.

Il y a une réflexion en ce moment. Ce sera présenté [au conseil] et les élus vont trancher. Louis-Pascal Cyr, porte-parole de la Ville de Longueuil

Pourquoi les citoyens de Longueuil, de même que les Québécois, n'ont pas été informés de ces changements? Il semble, en tout cas, que les élus de Longueuil étaient au courant. « On a eu des présentations », a déclaré Éric Beaulieu, vice-président du comité exécutif à Longueuil, lors du dernier conseil municipal.

« C'est un peu passé sous le radar quand les dispositions sont entrées en vigueur », a ajouté la conseillère indépendante Nathalie Boisclair. Cette dernière propose que les villes demandent au gouvernement du Québec de revoir les montants d'amende qui ont été inscrits.

« Quand on parle de stationnement, on n'est pas en train de causer des violations qui mettent en danger la sécurité publique. Je trouve que c'est aller fouiller assez loin dans la poche des citoyens et des électeurs. »