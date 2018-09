Le 30 août dernier, la police avait publié un avis de sécurité publique après qu'un groupe d'au moins trois hommes eurent effectué au moins 15 vols à travers la région du grand Toronto durant la nuit de mercredi à jeudi.

Le groupe d'hommes circulait dans un véhicule volé et s'est arrêté dans plusieurs stations-service, des dépanneurs et autres commerces à Halton, Peel et Toronto.

5 mineurs, tous à bord du même véhicule volé, ont été arrêté peu après minuit, dimanche matin.

Les suspects ont tenté de fuir la police et une collision s'est produite entre leur voiture et une auto-patrouille.

Les agents ont ensuite procédé à leur arrestation. Ils sont tous âgés de moins de 18 ans.

Aucune personne n'a été blessée.

C'est la police régionale de Peel qui a pris la direction de l'enquête.