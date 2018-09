Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville d'après les informations de Catherine Poisson

Le directeur de courses d'Événements Gaspesia, Jean-François Tapp, indique que 110 athlètes du Québec et des États-Unis ont répondu à l'appel lors de cet événement sanctionné par la Fédération québécoise des sports cyclistes.

C'est la seule course de cette distance-là [100 miles] qui est proposée au calendrier au Canada encore cette année. Jean-François Tapp, directeur de courses, Événements Gaspesia

Un trajet altéré

Certains participants ont dévié du parcours, bien malgré eux. Les organisateurs indiquent que le trajet a été la cible d'actes de vandalisme. Des vandales auraient retiré quelques drapeaux qui balisaient le sentier, occasionnant certains désagréments.

M. Tapp estime que cette situation est récurrente tous les ans. C'est dommage, il faudrait qu'on trouve la solution à ce problème-là. On croyait avoir pris les précautions pour ne pas que ça arrive, mais encore cette année, on a été la cible de vandales , mentionne-t-il.



Cette quatrième course est somme toute une réussite, précise M. Tapp.

Des concurrents à la course Gaspesia 100 Photo : Radio-Canada

Originaire de Québec, Jean-Pierre Mailloux a pris part à la course pour la première fois. Il y a beaucoup de dénivelé. On est venu de Québec pour faire la course, ç'a été plaisant, mais là en haut, on s’est perdu. Je ne sais pas comment j'ai réussi à arriver, il n'y avait plus d'indications. Quand ça descend, c’est qu’on revient à Percé , lance-t-il à la blague.

Deux cyclistes sortent d'un sentier boisé Photo : Radio-Canada

Le résident de Gaspé, Hugo Boyer-Leclerc, en est à sa troisième participation. Il y a eu une petite confusion au niveau de la signalisation, mais à la fin de la journée tout le monde est heureux , dit-il.

Épreuves G15 – 18 kilomètres

G25 – 40 kilomètres

G50 – 80 kilomètres

G75 – 120 kilomètres

G100 – 160 kilomètres Catégories Vélo de montagne

Simple plateau

Fatbike

Quelques participants de la course Gaspesia 100 Photo : Radio-Canada

L'équipe travaille désormais à l'organisation de la cinquième course.

L'un des objectifs est de valoriser encore plus les paysages gaspésiens dans les tableaux que devront lorgner les athlètes. On mijote déjà de nouveaux parcours qui vont permettre de faire découvrir davantage de beautés de la Gaspésie. C'est vraiment ça qu'on vise dans cet événement-là , souligne M. Tapp.