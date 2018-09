L'organisation fait maintenant des voyages mensuels en Californie et au Texas, notamment.

Nicole Simone a lancé l’initiative Redemption Paws l’année dernière après avoir entendu parler d’un essor des chiens errants et d'un surpeuplement des refuges pour animaux à Houston, au Texas, après la tempête dévastatrice.

J'ai offert de prendre dix chiens et j'ai lancé une campagne de financement participatif GoFundMe , dit Nicole Simone, fondatrice et directrice générale de Redemption Paws.

Ce GoFundMe a aidé 40 chiens et, un an plus tard, nous avons aidé plus de 250 chiens , ajoute-t-elle.

L'organisme a célébré son premier anniversaire dimanche.

Nicole Simone affirme que les besoins en matière d'assistance sont immenses à Houston et dans les régions avoisinantes, même un an après les dégâts.

La tempête aurait déplacé des milliers de chiens, plongeant les refuges locaux dans une lutte quotidienne pour s'occuper des animaux.

Selon Mme Simone, la crise a maintenant commencé à avoir un impact sur les communautés rurales texanes, qui ont connu des taux d’adoption plus faibles en raison de la montée en flèche des chiens abandonnés à Houston.

Il y a eu un effet d'entraînement, dit-elle. Et avec les catastrophes naturelles et le changement climatique, nous allons en voir plus , ajoute-t-elle.

L'organisation Redemption Paws compte plus de 200 bénévoles. Selon sa fondatrice, elle est entièrement financée par des dons. Photo : Radio-Canada/Nick Boisvert

Les efforts de la communauté ont été formidables. Les habitants de Toronto et de la région du Grand Toronto sont des gens généreux en ce qui concerne les animaux , dit Nicole Simone.

Si vous m'aviez dit il y a un an que j'aurais aidé 250 chiens, je ne vous aurais pas cru. Nicole Simone, fondatrice de l'organisation Redemption Paws

De maîtres à bénévoles

Tasha Nathan s'est d'abord portée volontaire pour offir un foyer d'accueil temporaire pour l'un des animaux rescapés.

Elle a par la suite choisi de garder le dalmatien nommé Jasper.

Il avait quelque chose de spécial, dit-elle. Je savais simplement dans mon cœur qu’il s’intégrerait parfaitement [à ma vie].

Comme plusieurs maîtres qui adoptent, elle est maintenant une bénévole de l'organisation.

Tasha Nathan mène des entretiens téléphoniques, vérifie les références et organise des visites à domicile pour les maîtres potentiels.

L'idée d'offrir un nouveau chez soi à un chien qui a été abandonné, qui a traversé une catastrophe naturelle et qui a subi tout ce traumatisme m'a vraiment touchée , ajoute-t-elle.

Monique Losier et son chien Emmett, qui a été perdu ou abandonné à la suite de l'ouragan Harvey. Photo : Radio-Canada/Nick Boisvert

Selon Monique Losier, une autre maître qui a adopté, son chien Emmett a été sauvé d'un refuge « à haut taux de mortalité », immédiatement après l'ouragan.

De nombreuses personnes abandonnent leurs chiens après ces catastrophes », dit-elle après avoir retenu ses larmes. Ce n'est pas juste pour le chien.

Chiens adoptés rapidement à Toronto

Redemption Paws a maintenant une liste d'attente pour les maîtres potentiels soigneusement sélectionnés qui seront ensuite jumelés aux chiens appropriés.

Nicole Simone estime que près de 40 % des chiens sauvés par son organisme auraient été abandonnés s'ils étaient restés aux États-Unis.

Selon elle, le taux d'adoption déjà élevé à Toronto signifie que la ville peut sauver plus de chiens sans mettre en péril l'adoption locale.

La direction du refuge pour animaux de la Toronto Humane Society confirme ses propos. Il y a une forte demande d'individus qui souhaitent adopter , dit le directeur des activités de l'organisation, Phil Nichols, qui fait également venir des chiens de divers refuges américains pour répondre à la demande locale.

Il ajoute que ces animaux sont généralement adoptés dans un délai de quatre à cinq jours et décrit le processus comme « exceptionnellement rapide ».