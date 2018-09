Bien que l'Université du Québec à Rimouski et l'Université du Québec à Chicoutimi soient présentes sur la Côte-Nord, l'offre de cours demeure restreinte.

Seize programmes sont offerts à Sept-Îles et huit à Baie-Comeau. La plupart de ces programmes se concentrent sur l'administration, la santé et l'enseignement.

« J'aimerais ça poursuivre mes études en médecine dentaire et le programme ne s'offre pas ici », explique cette étudiante rencontrée au Cégep de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

L'implantation d'une université autonome dans la région avait été proposée par les élus nord-côtiers en 2007, mais le nombre d'étudiants pourrait poser problème.

« S’il y avait plus d'options, plus de gens resteraient. C'est sûr que ce n’est pas évident de voir tout le monde partir pour aller ailleurs! C'est comme être déraciné un peu », lance cet étudiant rencontré au Cégep de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Pour avoir une université autonome, ça prend vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'implication et tout ce que ça prend pour faire fonctionner une université aussi, fait valoir Isabelle Caouette, agente de recherche et développement pour la Corporation des services universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord. Présentement, je crois qu'on n’en est pas rendu là encore.

Isabelle Caouette, agente de recherche et développement pour la Corporation des services universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Selon le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, l'implantation d'une université dans la région participerait justement à la rétention des jeunes et même éventuellement à une revitalisation de la Côte-Nord.

Les jeunes, c'est le dynamisme, c'est clair, lance Réjean Porlier. Donc à partir du moment où est-ce que dans une région on met en place des choses pour que les jeunes restent, étudient le plus longtemps possible et éventuellement s'installent, les idées vont bouillonner et on va avoir des choses intéressantes.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier. Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Le maire voit là un cas classique de l'œuf ou la poule.

D'un côté, j'ai un gouvernement qui dit "ils sont combien sur la Côte-Nord de personnes à desservir?". Mais de l'autre côté, il y a cette obligation-là et il y a même une loi qui parle d'occupation-vitalité des territoires , plaide Réjean Porlier.

L'éducation est un élément clé de cette occupation selon le maire de Sept-Îles, un élément dont il compte bien faire la promotion auprès du prochain gouvernement.

Une étudiante en plein apprentissage sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

D’après le reportage de Nicolas Lachapelle