L'homme de 73 ans a été porté disparu jeudi matin dans le secteur de La Ronge. La police l'a décrit comme ayant des vivres et de l'expérience en pleine nature, mais des inquiétudes ont surgi à cause du temps humide et froid.

Les secours l'ont finalement repéré depuis les airs en fin d'après-midi grâce à un feu qu'il a allumé. Des rangers l'ont rejoint à pied; toutefois, l'homme affaibli a quand même dû être transporté par hélicoptère.

Il a été déterminé, lors de son examen médical, qu'il était faible et déshydraté, mais sain et sauf.