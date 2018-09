La marche d'une capitale à l'autre partira d'Ottawa dimanche pour rejoindre Québec à la veille des élections du premier octobre.

Les participants vont parcourir 500 km pour revendiquer le financement de 50 000 nouveaux logements sociaux en cinq ans.

La délégation de l'Abitibi-Témiscamingue sera de la partie vers la mi-septembre.

La participation de représentants de la région est d'autant plus importante puisque l'Abitibi-Témiscamingue fait face au défi de la rareté du logement, explique le coordonnateur de l'ALOCAT, Bruce Gervais.

C'est une façon de dire aux différents paliers de gouvernements qu'on ne peut pas laisser le logement dans les mains du marché privé seul, dit-il. L'Abitibi-Témiscamingue est un très bon exemple de ça avec, en ce moment, des prix qui recommencent à monter en flèche et une rareté de logement qu'on voit en ce moment. Ce n'est pas rien, il y a l'économie qui se crée avec les mines et tout ça, et puis on est en train de penser qu'on va revivre la même crise qu'on a vécue entre 2008 et 2011.

Les logements à louer sont très rares à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) le taux d'inoccupation des logements était de 3,4 % dans la région l'an dernier. Val-d'Or affichait le taux le plus bas avec 1,7 %.

Selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), les ménages québécois ont consacré 27 % de leur budget au logement en 2016, ce qui représente la dépense la plus importante.