L'objectif du FRAPRU est de sensibilier la population au logement social, et surtout de pousser les principaux partis à « prendre des engagements chiffrés et ambitieux » dans ce dossier.

Cette marche à relais, à laquelle participeront jusqu'à une centaine de personnes, sera longue de 550 kilomètres et traversera les régions de l'Outaouais, des Laurentides, de Laval, de Montréal, de la Montérégie, de Lanaudière, de la Mauricie et de la Capitale-Nationale.

Ce sont des gens qui devraient avoir accès dès maintenant à un logement convenable, à un coût qu’ils peuvent payer sans se ruiner, mais il n’y en a pas! Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

Devant le Parlement à Ottawa, la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme, a interpellé le gouvernement Trudeau afin qu’il reconnaisse formellement le droit au logement dans la loi de mise en œuvre de la Stratégie canadienne sur le logement, attendue à l’automne.

Nous demandons 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans, sous différentes formes, des coopératives d'habitations, des OSBL, des HLM, donc nous interpellons les 2 gouvernements pour que leurs investissements permettent de réaliser ces logements, nous savons qu'il y a des surplus faramineux du côté de Québec et d'Ottawa qui a une stratégie nationale sur le logement qui prévoit des milliards, mais malheureusement pour dans 10 ans, pas pour maintenant , soutient Véronique Laflamme.

La porte-parole du FRAPRU, a expliqué que dans l'éventualité où les marcheurs devaient rencontrer des candidats désireux de se faire élire le 1er octobre, ils ne se gêneraient pas pour leur poser des questions dans le but de connaître leurs intentions en ce qui a trait à la création de logements sociaux.

Les marcheurs et marcheuses traverseront l’Outaouais cette semaine. Après avoir marché d’Ottawa à Gatineau le 2 septembre, la marche fera étape dans le secteur Masson-Angers le 3, à Thurso le 4, Pointe-au-Chêne le 5 et Papineauville le 6, avant de passer par les Laurentides, Laval, Montréal le 13, la Montérégie, Lanaudière, la Mauricie et l'activité se terminera le 29 septembre à Québec avec la tenue d'une grande manifestation.