Un texte de Boualem Hadjouti

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) fait état de 76 incendies qui ont détruit près de 500 hectares.

À titre de comparaison, la SOPFEU a recensé en moyenne 60 incendies à pareille date les dix dernières années et 1900 hectares de forêts touchés.

Même si le nombre d'incendies est en hausse, il y a eu baisse des superficies de forêts détruites, mentionne l'organisme.

C'est sûr que l'Abitibi-Témiscamingue est une région qui est tout de même plus touchée que plusieurs autres régions, notamment en raison du type de combustibles, donc c'est sûr que c'est une région qui est de façon générale plus touchée par les incendies , explique Émilie Bégin, agente à la prévention et à l'information à la SOPFEU.

De façon générale, cette année, la majorité des régions sont en nombre d'incendies supérieur à la moyenne. Émilie Bégin

La SPFEU appelle également à la vigilance puisque malgré la baisse des températures à l'approche de l'automne, les risques d'incendie sont toujours présents.

Les gens qui veulent soit aller nettoyer ou fermer leur chalet ou bien partir pour la chasse, les conseils qui s'appliquent : si on veut faire un nettoyage de notre terrain, essayer de disposer les résidus verts dans des écocentres et d'éviter les brûlages qui peuvent se propager en forêt. Pour les chasseurs, je vous dirais un bon rappel, c'est d'éviter la cigarette en forêt, de bien nettoyer les pièces chaudes des VTT. Finalement, un conseil à retenir pour les feux de camp, assurer une surveillance constante et bien les éteindre avec de l'eau dit Émilie Bégin.

Jusqu'à maintenant, la SOPFEU a recensé 502 incendies qui ont détruit un peu plus de 28 000 hectares à travers la province.