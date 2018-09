En tout, 16 étudiants ont été sélectionnés, formés et payés pour devenir des accompagnateurs.

Nous avons un système de raccompagnement pour qu'ils puissent revenir à leur résidence en toute sécurité. Qu'ils reviennent de la biliothèque le soir ou d'une fête bien arrosée la nuit , explique un étudiant responsable d'accueillir les nouveaux étudiants, Jacob Gerlofs.

Nous sommes vraiment une petite communauté, il est important de se soutenir. Jacob Gerlofs, étudiant

Les 16 patrouilleurs ont reçu une formation pour les premiers soins. Certains d'entre eux ont aussi rencontré des policiers pour mieux connaître les différentes lois.

Ils sont déployés de 20h à 3h du matin, ajoute le responsable des communications, Olivier Bouffard. Quand la sécurité reçoit un appel, ils peuvent être appelés à répondre.

Déjà des effets positifs

Les résultats de cette initiative se feraient déjà sentir. Selon la responsable aux affaires étudiantes, Stine Linden-Andersen, le service de police de Sherbrooke effectue de moins en moins d'interventions sur le campus de Bishop's.

Nous avons travaillé très fort au cours des dernières années avec les étudiants pour déterminer la meilleure façon de rendre notre communauté plus sécuritaire, dit-elle. Par exemple, nous avons une conférence nommée "Can I kiss you ?" sur le consentement, qui est obligatoire. On travaille à intégrer chez nos étudiants ce sentiment qu'ils font partie d'une communauté.

Cette année environ 2500 étudiants sont inscrits à l'Université Bishop's.

